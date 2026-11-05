Brezilya’da 20 yaş altı eyalet şampiyonasında oynanan bir maç, büyük bir kavganın ardından 53 kırmızı kartın çıktığı tam bir kaosa dönüştü. Uberlandia ile Mamore arasındaki maçta, duraklama dakikalarının sonlarında gelen bir gol büyük tepkiye yol açtı ve hakem karşılaşmayı tatil etmek zorunda kaldı.

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Brezilya genç futbolunda kaos

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde oynanan bir 20 yaş altı maçında çıkan büyük kavganın ardından tam 53 kırmızı kart gösterildi. Şoke edici olay, pazar günü Uberlandia ile Mamore arasında oynanan eyalet şampiyonası yarı finalinin ilk maçında yaşandı.

Gergin geçen karşılaşmada olaylar, ikinci yarının başlarında başladı. Uberlandia oyuncularından birinin oyundan atılmasının ardından kulüpten bazı görevliler agresif biçimde sahaya girdi ve oyun 40 dakika durdu.

Maç sonunda yeniden başladı ancak Mamore, uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında 3-1 öne geçince ortalık tamamen karıştı. Mamore oyuncusu Davi'nin coşkulu gol sevinci sırasında rakipleriyle alay ettiği bildirildi. Bunun üzerine sahada büyük bir kavga çıktı.

Hakem maçı tatil etmek zorunda kaldı

Kavganın boyutu nedeniyle 43 oyuncu, teknik ekipten sekiz kişi ve Uberlandia yönetim kurulundan iki üye kırmızı kart gördü. Hakem Fernando Patrick Drosghic Modesto'nun karşılaşmayı derhal tatil etmekten başka seçeneği kalmadı.

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Hakem, resmî maç raporunda sahada karşılaştığı imkânsız durumu anlattı. Reuters'ın aktardığına göre Drosghic Modesto, “İkinci yarının 54. dakikasında geniş çaplı bir kavga çıktı. Bu nedenle kırmızı kartları göstermek ve maç bitiş protokolünü uygulamak imkânsız hâle geldi” diye yazdı.

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“Dolayısıyla tüm bu kargaşa ve güvenlik eksikliği nedeniyle maçın sona erdiğini ilan ettim.” Hakem ayrıca kendisine yöneltilen sözlü tehditler hakkında resmî polis tutanağı tutulduğunu doğruladı.

Önceki dünya rekoru büyük farkla kırıldı

Modesto, raporunda Mamore kadrosunun maçın ardından soyunma odasına zarar verdiğini de belirtti. Gösterilen 53 kırmızı kart, bir futbol maçında gösterilen en fazla kırmızı karta ilişkin önceki Guinness Dünya Rekoru'nu büyük farkla geride bıraktı.

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Önceki rekor 36 kırmızı karttı. Bu sayı, Şubat 2011'de Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasında oynanan ve kaosa sahne olan Arjantin beşinci lig maçında kaydedilmişti.

Bu çirkin görüntülerin ardından Uberlandia, kabul edilemez davranışları kınayan sert bir açıklama yayımladı. Kulüp, “Sporcu gelişimi her şeyden önce kişisel gelişim meselesi olduğu için olaya karışanlarla ilgili uygun disiplin önlemleri kulüp içinde çoktan alındı” açıklamasını yaptı.

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Uberlandia rövanş maçına çıkmayacak

Hakemin kayda geçirdiği çok sayıdaki kırmızı kart nedeniyle Mamore'nin yarı finalin ikinci maçında kurallara uygun şekilde sahaya sürebileceği yeterli sayıda oyuncusu kalmadı. Ancak rövanş maçı oynanmayacak.

Uberlandia, çarşamba günü yaptığı açıklamada ikinci maça resmen çıkmayacağını duyurdu. Kulüp, ilk maçı gölgeleyen utanç verici olayların ardından aldığı bu kararı bir “fair play jesti” olarak nitelendirdi.

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Bu sıra dışı hükmen mağlubiyet sonucunda Mamore, gençler eyalet turnuvasının finaline doğrudan yükselecek. Her iki kulübün de Brezilya'daki bölgesel futbol otoritelerinden ağır disiplin cezaları alması muhtemel.