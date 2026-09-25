526 milyon euro cezadan önce: Manchester City son savunma hattını mı hazırlıyordu?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle ilgili 114 suçlamadan mahkûm edilmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Yıllar süren soruşturmalara dayanan bu davadaki karar, kulübün kadrosunu güçlendirmek için büyük meblağlar harcadığı bir yaz transfer dönemiyle aynı zamana denk geldi.

"Sport" gazetesine göre karar, Manchester City'nin yaz transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler listesinin başında yer aldığı bir dönemde geldi. Kulübün satışlarının değeri 337,02 milyon euroya ulaşırken, harcamaları 526,20 milyon euroyu buldu.

Kulübün transfer piyasasındaki hamleleri, tarihindeki en pahalı transfer rekorunun iki kez kırılmasına sahne oldu. Önce Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı 135 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı, ardından Enzo Fernandez'i 145 milyon euro karşılığında transfer etti. Böylece Fernandez, Alexander Isak ile eşit şekilde Premier Lig tarihinin en pahalı transferi haline geldi.

Manchester City ayrıca Lille'den Ayyoub Bouaddi'yi transfer etmek için 95 milyon euro ödedi. Böylece kulübün orta sahayı güçlendirmek için harcadığı toplam meblağ 375 milyon euroya ulaştı.

Kulübün hamleleri orta saha ile sınırlı kalmadı; Everton'dan Iliman Ndiaye'yi transfer etmek için 70 milyon euro harcarken, kanat oyuncusu Allan'ı kadrosuna katmak için de 37,5 milyon euro ödedi.

Manchester City, sonunda kiralık olarak ayrılan oyuncularla da 3 transfer daha gerçekleştirdi. Bunlar; kulübe 11,7 milyon euroya mal olan ve Swansea City'ye giden kanat oyuncusu Jeremy Monga, 25 milyon euro karşılığında transfer edilen ve şu anda Monaco'da bulunan kanat oyuncusu Divin Mubama ve kulübe 3,5 milyon euroya mal olan, Queens Park Rangers'ta forma giyen kaleci Shea Charles'tı.

Kulüp ayrıca ikinci kaleci pozisyonu için kaleci Roli'yi, Shea Charles için ödediği bedele benzer bir meblağ karşılığında transfer etti.

Bu hamleler, Manchester City'nin dava kapsamında bir dizi olası cezayla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Bu cezalar şunları içerebilir:

Manchester City'nin karşı karşıya olduğu olası cezalar:

Para cezaları

Puan silme

Yeni oyuncu kaydına ilişkin kısıtlamalar

Nihai karara göre müsabakalara katılımla ilgili diğer cezalar.

Son transfer dönemi, Manchester City'ye geniş bir oyuncu kadrosu sağlıyor. Bu durum, nihai ceza kapsamında transferler üzerinde olası kısıtlamalar getirilmesine karar verilmesi halinde, kulübe bu kısıtlamalarla başa çıkmak için daha fazla seçenek sunabilir.