Real Madrid, 2025 yılının Mayıs ayından bu yana Barcelona'nın İspanya Ligi'nde kendi taraftarları önünde sürdürdüğü yenilmezlik serisine son vermek amacıyla Spotify Camp Nou Stadı'na konuk oluyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın bu geceki El Clasico'ya, İspanya Ligi'nde kendi sahasında üst üste elde ettiği 23 galibiyetin ardından çıkacağını aktardı.

Gazete, Barcelona'nın 525 gündür İspanya Ligi'nde kendi sahasında yenilgi yüzü görmediğini; takımın La Liga'da kendi taraftarları önünde aldığı son yenilginin üzerinden yaklaşık bir buçuk sezon geçtiğini ve bunun Barça'nın hakimiyetini net bir şekilde yansıttığını belirtti.

O tarihten bu yana Katalan ekibi yalnızca yenilgiden kaçınmakla kalmadı, aynı zamanda hiçbir rakibin kendisinden beraberlik koparmasına da izin vermeyerek kendi sahasında oynadığında en güvenilir takımlardan biri haline geldi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

İster Spotify Camp Nou Stadı'nda, ister Lluís Companys Olimpiyat Stadı'nda, ister Johan Cruyff Stadı'nda olsun, hiçbir rakip Barcelona'ya yaptığı ziyaretten olumlu bir sonuçla dönmeyi başaramadı.

Geçen sezon, 2025-2026'da Barcelona art arda galibiyetler toplamayı sürdürdü ve İspanya Ligi'nde kalan tüm takımlarla karşılaşana kadar kazanmayı bırakmadı.

Takım, kendi taraftarları önünde mümkün olan 57 puanın 57'sini toplayarak eksiksiz bir galibiyet serisi elde etti.

Aslında Barcelona'nın kendi sahasındaki tek aksaklıkları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı; ligin lig aşamasında Montjuïc Stadı'nda Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiğinde ve ardından çeyrek finalin ilk ayağında, bu kez Spotify Camp Nou Stadı'nda Atletico Madrid'e 2-0 kaybettiğinde.

Barcelona bu sezonun başında da aynı çizgide ilerledi ve Spotify Camp Nou Stadı'nda oynadığı dört maçın dördünü de kazandı.

İspanya Ligi'nde kendi sahasındaki son yenilgisini bulmak için ise 18 Mayıs 2025'e geri dönmek gerekiyor; Villarreal, Katalan ekibinin La Liga şampiyonluğunu çoktan garantilemiş olmasına rağmen o gün Barcelona'yı 3-2 yenmişti.