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51 yıl: Manchester United taraftarları Manchester City'ye yönelik acımasız alaylarına geri döndü

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Semavi Kulüp olası ağır cezalarla karşı karşıya

Manchester United taraftarları, Premier Lig kapsamında yarın cumartesi günü oynanacak Tottenham karşılaşmasında Manchester City'yle alay etmek için Stretford End tribününde meşhur "sayaç" pankartını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Pankartın geri dönüşü, İngiltere Premier Lig Birliği'nin City'ye yönelttiği 115 suçlamadan biri hariç tümünde kulübün suçlu bulunmasının ardından geliyor. Bu durum, kulübün kazandığı ve birçok kişinin artık kirlenmiş olarak gördüğü kupaların üzerine gölge düşürdü.

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"The Athletic" sitesine göre, "The Red Army" grubu, City'nin 2009'da Abu Dabi tarafından satın alınmasından bu yana kazandığı 20 büyük kupanın sembolik olarak silinmesi anlamında "51 yıl" ibaresini taşıyacak yeni bir pankart yaptırmak için 114 sterlin ödedi.

Pankartın tarihi

Pankart, City'nin son kupasından bu yana geçen yıl sayısını hesaplıyordu ve ilk kez 2000 yılında, 1976'daki Lig Kupası şampiyonluğuna atıfla "24 yıl" ibaresini taşıyarak ortaya çıkmıştı.

Pankart her yıl güncelleniyordu; nihayet City'nin 2011'de FA Cup'ı kazanmasının ardından indirildi. Pankart son kez 2010 yılında, iki takım arasında Old Trafford'da oynanan Lig Kupası yarı final rövanşında açıldı ve "35 yıl" ibaresini taşıyordu.

"Stretford End Flags" grubu, sayaç da dahil olmak üzere orijinal pankartı 2013 yılında Kuveyt'teki bir koleksiyoncuya 7.000 sterline satmış olup, şu anda onu geri almaya çalışıyor.

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kararın açıklanmasından bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında bugün cuma sabahı kulübün kupalarının kirlenmiş olduğunu reddetti.


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