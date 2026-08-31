Leon Goretzka hakkında yaklaşık iki ay boyunca ortalık sakindi. Alman taraftarların orta saha oyuncusundan yaz arasından önce gördüğü son şey, sonrasında çok ve uzun uzun tartışılan bir sahneydi: Haziran sonunda DFB kaptanı Joshua Kimmich, Paraguay’a karşı Dünya Kupası son 16 turundaki maçta penaltı kullanacak oyuncuları arıyordu, çünkü Güney Amerikalılarla penaltı düellosu beşer atışın ardından uzatmaya gitmişti. Kimmich, sol bek Nathaniel Brown’a “Yoksa sekizinci mi?” diye sordu, ardından “Ya da Leon, sen mi?” diye ekledi. Goretzka derin bir nefes aldı ve ardından başını çok hafif şekilde salladı.

Sonunda ne Brown ne de Goretzka topun başına geçti, çünkü Jonathan Tah altıncı penaltıda kalenin çok üzerinden vurdu ve Almanya böylece sansasyonel şekilde elendi. Tah kariyerinin ilk penaltısını kullanmak zorunda kalırken, Goretzka gibi oturmuş bir oyuncu, bir tecrübeli, bir lider neden geri çekildi ve sorumluluktan kaçtı? Bu soru sonrasında taraftarları ve uzmanları meşgul etti; hatta bu konuda görüş bildirmeyi kendine görev bilen eski bir dünya klasmanında yüzücü bile vardı: Franziska van Almsick, Kerners 11 podcast’inde “İnsani olarak beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu” dedi ve Leon Goretzka’yı kastetti.

31 yaşındaki oyuncu, medyada yer alan sözde içeriden bilgilerde Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında DFB takımında izole kaldığı ve içine kapandığı öne sürülünce, Dünya Kupası sonrası daha da fazla eleştiri aldı. Ardından Goretzka’nın kendisinden bir daha ses çıkmadı. Bayern Münih ile sözleşmesi haziran sonunda sona ermişti, orta saha oyuncusu da o tarihten beri yeni bir kulüp arayışıyla ilgileniyordu. Ve bu arayış geçen hafta sona erdi: Aston Villa ile iki yıllık sözleşme imzaladı, kulübün iş birliğini bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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Villans, son derece başarılı geçen 2025/26 sezonundan geliyor: Premier League’de dördüncü sırayı aldılar ve Liverpool, Chelsea ile Tottenham olmak üzere İngiltere’nin “Big Six” ekiplerinden üçünü geride bıraktılar. Ama hepsi bu kadar da değil: Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u rahat geçti ve 44 yıl sonraki ilk uluslararası kupasını kazandı. Aslında bunun üzerine inşa etmek ve takımı istikrarlı şekilde geliştirmek için ideal bir temel vardı, ancak Aston Villa bambaşka bir yol seçti.

Goretzka, tanıtımında kulüp medyasına “Herkes şu anda bir nevi yeniden yapılanma olduğunu biliyor” dedi ve aslında bunu bile hafife aldı: Villans yaklaşık 360 milyon avroluk oyuncu satışı yaptı, yaklaşık 216 milyon avroluk da transfer gerçekleştirdi. Yani kulübün toplam transfer hacmi 500 milyon avronun üzerine çıktı. Bu, en üst düzey Bundesliga kulüplerini bile şaşırtabilecek bir rakam. Goretzka, “Bazı güçlü oyuncuları kaybettik” dedi ve muhtemelen Morgan Rogers’ı (138 milyon avroya Chelsea’ye), Ezri Konsa’yı (60 milyon avroya Arsenal’e), Youri Tielemans’ı (41 milyon avroya Manchester United’a) ya da kaleci Emiliano Martinez’i (9 milyon avroya Chelsea’ye) kastediyordu.

Aston Villa yazın neden büyük bir değişime gidiyor?

Aston Villa’nın şimdiye kadar para ödediği oyuncuların bir ortak noktası var: Bu altı yeni oyuncunun hiçbiri 25 yaşından büyük değil. Örneğin İsviçreli Dünya Kupası çıkış yıldızı Johan Manzambi, Freiburg’dan 60 milyon avroya geldi; Goretzka’nın Bayern Münih’ten eski takım arkadaşı Nicolas Jackson ise 55,5 milyon avroya transfer edildi.

Kadronun gençleştirilmesi, başarı antrenörü Unai Emery’nin şimdi başa çıkmak zorunda olduğu hedeflerden biriydi. Financial Fair Play gerekliliklerini yerine getirmek ise bir diğeriydi; Villa bunu şu an itibarıyla 144 milyon avroluk transfer artısıyla başardı.

Goretzka için bonservis bedeli ödenmedi ve 31 yaşındaki oyuncunun artık merkezde yeni genç takıma liderlik eden isim olması bekleniyor. Yeni bir coşku ve yeni bir başlangıç havası yaratması gereken biri. Goretzka’dan beklenti net. Villans, sosyal medyada Goretzka transferini “Bir motora ihtiyacın varsa, bir Alman’a güven” sözleriyle yorumladı. Bunun anlamı şu: Goretzka yeni enerji kaynağı, itici güç olmalı. Son dönemde hem kulüpte hem de milli takımda yalnızca yan rollerde kalan biri için oldukça iyimser bir beklenti bu.

Eski Villa patronu Keith Wyness, Football Insider’a yaptığı değerlendirmede, “Kendini Şampiyonlar Ligi’nde kanıtladı ve tecrübe ile kalite açısından kulübün ihtiyaç duyduğu tam da bu” diyerek Goretzka transferini övdü.

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325 Bundesliga maçının ardından eski Bayern yıldızı şimdi pazartesi günü ilk kez Premier League’de test edilecek: Şampiyon Arsenal, saat 21.00’de Villa Park’a geliyor. Goretzka’nın burada ilk 11’de bir görev için şimdiden aday olup olmadığına teknik direktör Emery karar verecek. İspanyol çalıştırıcı için önemli olacak şey, yeni lider oyuncusunun sorumluluk alması ve genç takım arkadaşlarına yol göstermesi; ister ilk 11’in değişmez ismi olsun ister sonradan oyuna girsin.

Villans’ın şu anda istikrar ve tecrübe için ne kadar mücadele ettiğini, Brighton & Hove Albion deplasmanındaki 0-4’lük hezimetle tam anlamıyla kötü başlayan sezon gösterdi. Her hâlükârda: Eski Bayern yıldızının yeniden sorumluluktan kaçması, İngiltere’deki taraftarları ve uzmanları da hayal kırıklığına uğratacaktır.