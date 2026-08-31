Leon Goretzka etrafındaki sessizlik yaklaşık iki ay sürdü. Alman taraftarların yaz arasından önce orta saha oyuncusundan gördüğü son şey, sonrasında uzun uzun tartışılan bir sahneydi: Haziran sonlarında DFB kaptanı Joshua Kimmich, Paraguay’a karşı oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında penaltı kullanacak oyuncuları arıyordu, çünkü Güney Amerikalılarla nokta atışına giden eşleşme beşer penaltıcının ardından uzamıştı. Kimmich, sol bek Nathaniel Brown’a “Nene, sekiz mi?” diye sordu, ardından “Yoksa Leon, sen mi?” diye ekledi. Goretzka derin bir nefes aldı ve ardından başını hafifçe iki yana salladı.

Sonunda ne Brown ne de Goretzka atış kullanmak zorunda kaldı, çünkü altıncı penaltıcı olarak Jonathan Tah topu kalenin çok üstünden auta gönderdi ve Almanya böylece sansasyonel şekilde elendi. Kariyerinin ilk penaltısını neden Tah kullanmak zorunda kaldı da Goretzka gibi oturmuş bir oyuncu, bir tecrübeli, bir lider sorumluluktan kaçıp geri durdu? Bu soru sonrasında taraftarları ve uzmanları meşgul etti; hatta bu konuda görüş bildirmeyi kendine görev bilen eski bir dünya klasmanındaki yüzücüyü bile: Franziska van Almsick, Kerners 11 podcast’inde “İnsani olarak beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu” dedi ve Leon Goretzka’yı kastetti.

Dünya Kupası sonrasında Goretzka daha da fazla eleştiri aldı; medyada yer alan sözde içeriden bilgilere göre 31 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika’daki turnuvada DFB takımında izole kalmış ve içine kapanmıştı. Ardından Goretzka’nın kendisinden bir daha ses çıkmadı. Bayern Münih ile sözleşmesi haziran sonunda sona ermişti, o günden beri orta saha oyuncusu yeni bir kulüp arayışıyla meşguldü. Ve bu arayış geçen hafta sona erdi: Aston Villa ile iki yıllık sözleşme imzaladı, kulübün iş birliğini bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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Villans, son derece başarılı geçen 2025/26 sezonundan geliyor: Premier League’de dördüncü sırayı aldılar ve bu süreçte İngiltere’nin “Big Six” ekiplerinden Liverpool, Chelsea ve Tottenham’ı geride bıraktılar. Ancak bununla da kalmadı: Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u rahat geçti ve 44 yıl sonra ilk uluslararası kupasını kazandı. Aslında bunun üzerine inşa etmek ve takımı istikrarlı biçimde geliştirmek için ideal bir zemin vardı, ancak Aston Villa çok farklı bir yol seçti.

Goretzka, tanıtımında kulüp medyasına “Herkes şu anda bir tür yeniden yapılanma olduğunu biliyor” dedi ama aslında bunu bile hafif ifade etmiş oldu: Villans yaklaşık 360 milyon euro karşılığında oyuncu gönderdi, yaklaşık 216 milyon euro karşılığında da yenilerini aldı. Bu da kulübün gerçekleştirdiği toplam transfer hacminin 500 milyon euronun üzerine çıktığı anlamına geliyor. Bu, Bundesliga’nın en üst düzey kulüplerini bile şaşırtabilecek bir rakam. Goretzka, “Bazı güçlü oyuncuları kaybettik” dedi; muhtemelen Morgan Rogers’ı (138 milyon euroya Chelsea’ye), Ezri Konsa’yı (60 milyon euroya Arsenal’e), Youri Tielemans’ı (41 milyon euroya Manchester United’a) ya da kaleci Emiliano Martinez’i (9 milyon euroya Chelsea’ye) kastediyordu.

Aston Villa yazın neden büyük bir değişime gidiyor?

Aston Villa’nın şu ana kadar para ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncuların ortak bir noktası var: Bu altı yeni oyuncudan hiçbiri 25 yaşından büyük değil. Örneğin İsviçreli Dünya Kupası flaş ismi Johan Manzambi, Freiburg’dan 60 milyon euroya geldi; Goretzka’nın Bayern Münih’ten eski takım arkadaşı Nicolas Jackson ise 55,5 milyon euroya transfer edildi.

Kadroyu gençleştirmek, başarı teknik direktörü Unai Emery’nin şimdi başa çıkmak zorunda olduğu hedeflerden biriydi. Finansal fair play gerekliliklerini yerine getirmek ise bir diğeriydi ve Villa bunu şu anda 144 milyon euro tutarındaki transfer artısıyla başardı.

Goretzka için bonservis bedeli ödenmedi ve 31 yaşındaki oyuncunun şimdi merkezde bu yeni genç takıma liderlik eden isim olması bekleniyor. Yeni bir coşku ve atılım havası yaratması gereken biri. Goretzka’dan beklenti net. Villans, sosyal medyada Goretzka transferini “Bir motora ihtiyacın varsa, bir Alman’a güven” sözleriyle yorumladı. Bunun anlamı şu: Goretzka yeni enerji kaynağı, itici güç olmalı. Son dönemde hem kulübünde hem de milli takımda yalnızca yan rollerde kalan biri için bu oldukça iyimser bir beklenti.

Eski Villa patronu Keith Wyness, Football Insider’a yaptığı açıklamada Goretzka transferini överek, “Kendini Şampiyonlar Ligi’nde kanıtladı ve deneyim ile kalite açısından kulübün ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu” dedi.

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325 Bundesliga maçının ardından eski Bayern yıldızı şimdi pazartesi günü ilk kez Premier League’de sınanacak: Şampiyon Arsenal, saat 21.00’de Villa Park’ta sahne alacak. Goretzka’nın bu maçta ilk 11’de başlayacak durumda olup olmadığına teknik direktör Emery karar verecek. İspanyol teknik adam için önemli olan, yeni lider oyuncusunun sorumluluk alması ve genç takım arkadaşlarına yol göstermesi olacak; ister ilk 11 oyuncusu olarak ister sonradan oyuna girsin.

Villans’ın şu anda istikrar ve deneyim için ne kadar büyük bir mücadele verdiğini, Brighton & Hove Albion deplasmanında alınan 0-4’lük ağır yenilgiyle tam anlamıyla ters giden sezon başlangıcı gösterdi. Her hâlükârda eski Bayern yıldızının bir kez daha sorumluluktan kaçması, İngiltere’deki taraftarları ve uzmanları da hayal kırıklığına uğratır.