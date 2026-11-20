Manchester United'ın devre arası transfer dönemine dair büyük hayalleri bir kez daha rakamların gerçekliğine çarptı. Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde 500 milyon sterlinlik dev bir devrimden söz eden söylentilerin ardından, futbolun önde gelen finans uzmanlarından biri sahneye çıkarak tüm bu spekülasyonlara son noktayı koydu ve konuşulanların gerçekleşmesinin "kesinlikle hiçbir şansı olmadığını" vurguladı.

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Pochettino'nun Old Trafford'da yönetimi devralmasıyla birlikte ocak ayında değişiklikler bekleniyordu. Arjantinli teknik adam, takıma kendi imzasını atmak ve Premier Lig'de şu anda 18. sırada bulunan United'ın, yakın tarihinin en kötü sezonlarından birinde küme düşme hayaletinden kurtulduğunu görmek isteyecek.

Pochettino'nun kulübe gelişinin ardından, United'ın ocak ayında 500 milyon sterlin harcayabileceğine ve Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın da planlar arasında yer aldığına dair heyecan verici söylentiler yayıldı. Böyle bir transfer gerçekleşseydi İngiltere transfer piyasasında adeta deprem etkisi yaratırdı.

Ancak futbol dünyasında tanınan finans uzmanı Stefan Borson, "Football Insider" sitesine yaptığı açıklamalarda bu iddialarla alay ederek hepsini kesin bir dille reddetti.

Borson, "Manchester United mı? Bunu yapmaları imkânsız, değil mi? Manchester United'ın harcama gücü var ama bu, sahiplerin nakit para koymasını gerektirecek. Her halükârda United'ın Cole Palmer'ı alma şansı yok" dedi.

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Finans uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Newcastle'ın, daha yeni yeni sözleşme imzalayan Lewis Hall gibi en iyi oyuncularından birini ocak ayında astronomik bir bedelin altında satmaya istekli olması pek olası değil. Manchester United'ın bunu yapacağını düşünmüyorum. Bu yüzden açıkçası bu analizin büyük bölümüne katılmıyorum."

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Borson'un Manchester United'ın 500 milyon sterlin harcayacağı iddialarını yalanlaması, kendisinin de katkıda bulunduğu Football Insider'da yayımlanan bir haberin ardından geldi. Bu durum, yanıtına daha fazla güvenilirlik kazandırdı.

Manchester United'ın eski gözlemcisi Brian King şunları söylemişti: "Manchester United ve Pochettino'nun ocak ayında Cole Palmer ile Lewis Hall'u, belki de başka oyuncuları kadroya katmak istediği konuşuluyor. Harcayabilecekleri 400 ila 500 milyon sterlin var. Manchester United'ı yeniden kazanan takımlar arasına taşımak için harcamaları gereken miktar da bu."

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King, "TEAMtalk" sitesinin aktardığı açıklamalarında şöyle devam etti: "Hatta şampiyonluğu kazanacak bir takım hâline getirmek için, çünkü bu yıl kesinlikle kazanamayacaklar. Manchester United, Alex Ferguson'ın Manchester United için yarattığı isim değil. O bir altın çağdı. Arsenal ve Liverpool, onlarla rekabet eden en büyük takımlardandı. Heyecan verici ve son derece keyifli zamanlardı ama bugünkü Manchester United aynı takım değil."

Bu tartışmalara rağmen United'ın, kadrosunu güçlendirip sezonunu kurtarmak amacıyla ocak ayında para harcaması bekleniyor. Ancak herhangi bir takımın devre arasında bu kadar büyük bir harcama yapma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Özellikle de geçen yaz yalnızca 150 milyon sterlin civarında bir kaynağa ulaşabilen bir takım için.