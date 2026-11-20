Manchester United'ın kış transfer dönemindeki büyük hayalleri yeniden rakamların gerçekliğine çarptı. Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde 500 milyon sterlinlik dev bir devrimden söz eden söylentilerin üzerinden birkaç gün geçmişken, futbolun önde gelen finans uzmanlarından biri tüm bu spekülasyonlara son noktayı koydu ve konuşulanların gerçekleşme ihtimalinin "kesinlikle hiç olmadığını" vurguladı.

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Pochettino'nun Old Trafford'da yönetimi devralmasıyla birlikte ocak ayında değişiklikler yaşanması bekleniyordu. Arjantinli teknik adam, takıma kendi imzasını atmak ve United'ın küme düşme hayaletinden kurtulduğunu görmek isteyecek. Zira kırmızı-beyazlılar, yakın tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirirken Premier Lig'de şu anda 18. sırada bulunuyor.

Pochettino'nun kulübe gelişinin ardından, United'ın ocak ayında 500 milyon sterlin harcayabileceğine ve Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ın da planlar arasında yer aldığına dair heyecan verici söylentiler yayıldı. Böyle bir transfer gerçekleşseydi, İngiltere transfer piyasasında deprem etkisi yaratırdı.

Ancak futbol dünyasında tanınan finans uzmanı Stefan Borson, "Football Insider" sitesine yaptığı açıklamada bu iddiaları alaya alarak tamamen reddetti.

Borson, "Manchester United mı? Bunu yapmaları imkânsız, değil mi? Manchester United'ın harcama gücü var ama bu, sahiplerin nakit para enjekte etmesini gerektirecektir. Her halükârda United'ın Cole Palmer'ı satın alma ihtimali yok" dedi.

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Finans uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Newcastle'ın, kısa süre önce yeni sözleşme imzalayan Lewis Hall gibi en iyi oyuncularından birini ocak ayında astronomik bir bedelin altında satmakla ilgilenmesi çok düşük bir ihtimal. Manchester United'ın bunu yapacağını düşünmüyorum. Bu yüzden açıkçası bu analizin büyük bölümüne katılmıyorum."

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Borson'un Manchester United'ın 500 milyon sterlin harcayacağı iddialarını yalanlaması, katkı sağladığı aynı site olan Football Insider'da yayımlanan bir haberin ardından geldi. Bu da yanıtına daha fazla güvenilirlik kazandırdı.

Manchester United'ın eski gözlemcisi Brian King ise şunları söylemişti: "Manchester United ve Pochettino'nun ocak ayında Cole Palmer, Lewis Hall ve belki başka oyuncuları da kadroya katmak istediği konuşuluyor. Harcayabilecekleri 400 ila 500 milyon sterlin arasında bir bütçeleri var. Manchester United'ı yeniden kazanan takımlar arasına döndürmek için harcamaları gereken miktar bu."

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King, "TEAMtalk" sitesinin aktardığı açıklamalarında şöyle devam etti: "Hatta şampiyonluğu kazanacak bir takım haline getirmek için, çünkü bu yıl kesinlikle şampiyon olamayacaklar. Manchester United, Alex Ferguson'ın Manchester United için yarattığı isim değil. O bir altın çağdı. Arsenal ve Liverpool onlarla rekabet eden en büyük takımlardandı. Heyecan verici ve son derece keyifli zamanlardı ama bugünkü Manchester United aynı takım değil."

Tüm bu tartışmalara rağmen United'ın, kadrosunu güçlendirmek ve sezonunu kurtarmak amacıyla ocak ayında para harcaması muhtemel görünüyor. Ancak herhangi bir takımın kış döneminde bu kadar büyük bir harcama yapma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Özellikle geçen yaz yalnızca yaklaşık 150 milyon sterlin elde edebilen bir takım için.