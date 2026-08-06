Chelsea, mevcut yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu satmaya açık olduğunu gösterirken, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce Jordan Henderson transferini tamamlayarak kulübün yaz döneminde yaptığı sekizinci transferi gerçekleştirdi.

Son birkaç ay, yeni teknik direktör Xabi Alonso için yoğun bir hareketliliğe sahne oldu. Chelsea, Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak için 117 milyon sterlinlik dev bir transfer anlaşmasına imza attı ve kısa sürede Crystal Palace defans oyuncusu Maxence Lacroix'yı transfer etti.

Ağustos ayının ilk günlerinde Danny Welbeck ile yapılan anlaşma, kulübün genç oyunculara odaklanan alışılmış transfer politikasından bir sapma anlamına geliyordu; bu durum daha sonra Henderson'ın gelişiyle teyit edildi.

Çok yönlü yetenekli Arjantinli milli oyuncu Valentin Barco, Strasbourg'dan katılarak Londra ekibinin gücünü artırıyor. Yeni oyuncuların listesi ise Giovanni Quenda, Marco Ballestra ve Emmanuel Emega'nın katılımıyla tamamlanıyor.

Chelsea'nin başlattığı transfer hamlesi, yeni teknik direktör Alonso'ya takımı geçen sezon onuncu sırada yer alarak yaşadığı hayal kırıklığı yaratan durumdan çıkarma konusunda yardımcı olabilir; ancak bu durum aynı zamanda takımı şişkin bir kadroyla baş başa bırakacak.

"Mirror" gazetesi, "The Athletic"e dayandırdığı haberinde, Chelsea'den 11 kadar oyuncunun transfer son gününden önce tamamen ayrılabileceğini ve geri kazanılan paranın toplam değerinin yaklaşık 500 milyon sterline ulaşabileceğini aktardı.

Chelsea, Lacroix'yı transfer ettikten sonra bazı defans oyuncularından kurtulmaya ihtiyaç duyuyor; zira Alonso, kadrosunda yalnızca "dört ya da beş" defans oyuncusunun bulunmasını tercih ettiğini belirtti.

Trevoh Chalobah, 31 milyon sterlin karşılığında Como'ya transfer olmaya yaklaşıyor; ancak Stamford Bridge'den ayrılabilecek tek defans oyuncusu o değil.

Geçen sezonun ikinci yarısını West Ham United'a kiralık olarak geçiren Axel Disasi'nin 25 milyon sterlin karşılığında ayrılabileceği söyleniyor. Benoit Badiashile'in değeri ise 30 milyon sterlin olarak belirleniyor. Bunun yanı sıra, bek Malo Gusto asli bir oyuncu olarak görülmüyor ve fiyatı 75 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.

Orta sahada Enzo Fernandez'in adı sürekli olarak kulüpten ayrılıkla anıldı; ancak Chelsea, Ocak 2023'te Benfica'dan 106 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı yıldızı için 120 milyon sterlin talep edecek.

Fernandez ve Gusto gibi Chelsea, Pedro Neto'nun katkılarına değer veriyor; ancak kanat oyuncusunun dokunulmaz olmadığı söyleniyor ve Portekizli milli oyuncunun adı, Chelsea'den 70 milyon sterlinlik olası bir transferle anıldı.

Hücum hattında ise Welbeck'in Chelsea'ye transferinin, kulübü bazı forvetleri satmaya iteceği bekleniyor.

Liam Delap, hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından ayrılma ihtimali en yüksek oyunculardan biri olarak görülüyor; ancak kulüp yine de geçen yaz Ipswich Town kulübüne ödediği 30 milyon sterlinden kâr elde etmeye çalışacak.

Nicolas Jackson'ın değeri 65 milyon sterlin olup, geçen sezonu Bayern Münih'e kiralık geçirdikten sonra Aston Villa'nın ilgisini çekti. Genç forvet Marc Guiu'nun fiyatı ise geçen sezon Chelsea ile 13 maçta forma giymesinin ardından 25 milyon sterlin olarak belirleniyor.

Bu arada, Transfermarkt sitesine göre değeri 20 milyon sterlin olarak tahmin edilen Emega'nın, Strasbourg'dan transfer olmasının ardından kulüpte hâlihazırda belirsiz bir durumla karşı karşıya olduğu söyleniyor.

Benzer şekilde Chelsea, değeri 3 milyon sterlin olan David Datro Fofana'yı da tamamen satmaya çalışacak.

Böylece Chelsea'deki on bir oyuncunun potansiyel toplam bonservis bedeli 494 milyon sterline ulaşıyor; bazı oyuncuların daha yüksek meblağlar karşılığında ayrılma ihtimali de bulunuyor.