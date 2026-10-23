Premier League’in güçlü ekipleri Arsenal ve Liverpool, bu hafta bir Avrupa kupası maçında izlemesi için yetkililerini gönderdikleri Galatasaray’ın oyun kurucusu Aleksey Batrakov’a yönelik gözlemlerini yoğunlaştırdı. Çocukluğundan beri bağlı olduğu Lokomotiv Moskova’dan yazın transfer olan 21 yaşındaki Rus hücum oyuncusu, Türkiye’de kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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İngiliz kulüplerinin gözlemcileri Fransa'daki galibiyeti izledi

TEAMtalk'a göre Arsenal ve Liverpool temsilcileri, Rus hücum orta saha oyuncusunu yerinde değerlendirmek için çarşamba akşamı Fransa'nın kuzeyine gitti. Genç oyuncunun Galatasaray'ın Lille karşısında aldığı 4-2'lik galibiyette gol atması, her iki kulübün gözlemcilerini de etkiledi. Manchester United, Chelsea ve Manchester City de yükselişteki oyuncuyu bu yazın başlarından beri takip ediyor.

Türkiye'ye transferi hükümet yaptırımları engelini kaldırdı

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İngiliz kulüpleri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin uyguladığı ve Rus takımlarıyla transfer işlemlerini kısıtlayan yaptırımlar yüzünden daha önce Lokomotiv ile doğrudan görüşemiyordu. Ancak oyuncunun 25 milyon euro karşılığında İstanbul'a transfer olması bu engeli kaldırdı ve onu Premier Lig kulüpleri için erişilebilir hâle getirdi.

Galatasaray, Bruno Fernandes'i transfer etme girişimlerine son verdikten sonra, Paris Saint-Germain'in de oyun kurucuyu takip etmiş olmasına rağmen Ferran Torres ve Maghnes Akliouche için yapılacak anlaşmalara öncelik vermesini fırsat bilerek oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Orta saha oyuncusu, Türkiye'ye gelişinden bu yana ilk 11'de başladığı altı maçta iki gol ve iki asist kaydederek yeni ortamına hızla uyum sağladı.

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Sözleşme maddesi büyük kulüplerin ilgisini çekiyor

Süper Lig devi, yaz transferinin kısa sürede gösterdiği performanstan memnun ve onu satmak istemiyor. Ancak sözleşmesindeki belirli bir madde, bu konudaki kararı kulübün elinden alabilir.

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Batrakov'un sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon sterlin tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde yalnızca İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'daki Avrupa'nın en büyük dört liginde mücadele eden kulüpler için geçerli.

Bu sabit bedelin ödenmesi, Türk kulübüne Lokomotiv'e ödediği tutarın yaklaşık iki katını kazandırırken oyuncuyla ilgilenen Premier Lig kulüplerine de transferi tamamlamak için doğrudan bir yol sunacak.

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Beş kulüplü transfer yarışı kapıda

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Arsenal ve Liverpool'un Lille maçını izlemeye gözlemci göndermesi, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde ilgilerini resmî bir girişime dönüştürüp dönüştürmemeyi değerlendirirken attıkları kayda değer bir adım. Aynı ligden üç rakip de oyuncunun gelişimini yakından takip ederken Batrakov formunu sürdürürse beş Premier Lig kulübü arasında kıyasıya bir teklif yarışı yaşanabilir. Batrakov ise Avrupa'nın önde gelen kulüpleri onu izlemeyi sürdürürken İstanbul'daki iyi başlangıcının üzerine koymayı hedefleyecek.