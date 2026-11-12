Nottingham Forest'ın forveti Liam Delap, yazın 50 milyon sterlin karşılığında City Ground'a transfer olmadan önce Chelsea'de geçirdiği zorlu dönemde yaşadığı hayal kırıklığını ve öfkeyi anlattı. Doğu Midlands'da yeniden gol yollarında etkili olmaya başlayan 23 yaşındaki forvet, şimdi İngiltere A Milli Takımı'na ilk kez çağrılmayı hedefliyor.

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Forvet Stamford Bridge dönemini değerlendirdi

Delap, Londra'nın batısında beklentileri karşılayamadığı bir yılın ardından en üst ligdeki kariyerini yeniden canlandırdı ve şimdi millî takıma seçilmeyi hedefliyor. Forvet, hafta sonu çocukluğunun kulübü Manchester City'ye karşı iki gol attı ve Forest'a 3-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Forest, Premier League'de düşme hattından çıktı. Delap'ın ligde bu sezon attığı gol sayısı üçe yükselerek Stamford Bridge'deki 2025-26 sezonunun tamamında kaydettiği gol sayısını şimdiden aştı.

Zorlu dönemden değerli dersler çıkardı

Ipswich Town'da dikkatleri üzerine çeken forvet, Haziran 2025'te 30 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu, ancak tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta yalnızca iki gol atabildi. Bu gollerden sadece biri Premier League'de geldi.

Delap, çarşamba günü talkSPORT bünyesindeki White and Jordan programında, yaşadığı zorlukların zihniyetini nasıl şekillendirdiğini açık yüreklilikle anlattı: “İşler pek iyi gitmediğinde çok şey öğreniyorsunuz.

“Bazen oturup hayal kırıklığı ve öfke hissediyorsunuz. Ama o anları atlatmanız gerekiyor çünkü futbolda her şey düz bir çizgide ilerlemiyor. Dürüst olmak gerekirse, bence bu sizi her şeyden çok bir insan olarak olgunlaştırıyor. Önemli olan odağınızı korumak ve kendinize konsantre olmak.”

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Forvet A millî takımda ilk kez forma giymeyi hedefliyor

2026'nın son millî maç arası nedeniyle lig futboluna ara verilirken forvet, İngiltere'nin Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmadığı için East Midlands'ta kaldı.

Ülkesinin farklı yaş gruplarındaki millî takımlarında 38 maçta 14 gol atmasına rağmen henüz A millî takımda yer almadı. İngiltere'yi temsil etme hedefi sorulan Delap, “Evet, yüzde 100. Bu, küçük bir çocuğun hayali. Ben sadece kontrol edebileceğim şeylere odaklanmalı, Forest'ta maç maç ilerlemeli ve sonra ne olacağını görmeliyim” yanıtını verdi.

Avrupa Şampiyonası elemeleri fırsat sunuyor

Delap'ın, 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2028 öncesinde teknik direktör Thomas Tuchel'in planlarına girmek için yeterince zamanı var. Resmî elemeler gelecek yıl mart ayında başlayacak. Kaptan Harry Kane'in ilk tercih olarak yerinin sağlam olması nedeniyle Forest'a transfer olan Delap'ın yedek seçeneklerden biri hâline gelme şansı yüksek. Aradan sonra gollerine devam etmesi, Tuchel'in onu yakından takip etmesini sağlayacak.