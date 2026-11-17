Paul Ince, GOAL'e verdiği demeçte Old Trafford'da “Manchester United oyuncusu olmayan” çok fazla futbolcu bulunduğunu söyledi. Ince'e göre 2026 yaz transfer döneminde Andrey Santos ve Youri Tielemans için büyük paralar “boşa harcandı”. Manchester United'ın en acil transfer ihtiyaçlarını göz ardı ederek yanlış bölgelere takviye yaptığı düşünülüyor.

Reklam

Orta saha oyuncularına büyük paralar harcandı

Bir süredir hâkim olan görüş, ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak anılan Old Trafford'daki ciddi savunma açıklarını kapatmak için savunmaya takviye yapılması gerektiği yönünde. Buna karşın 2025'te Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi hücuma dönük yeteneklere büyük paralar yatırıldı.

Yaklaşık 12 ay sonra, Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından yeniden dörtlü savunma düzenine geçilmesine rağmen aksayan savunma hattı bir kez daha göz ardı edildi. Bunun yerine Tielemans, Santos ve Carlos Baleba transfer edildi . Bu üç oyuncunun toplam maliyeti yaklaşık 155 milyon sterlin (204 milyon dolar) oldu .

Görevden alınan Carrick'in yerini Pochettino alacak

United, Aston Villa, Chelsea ve Brighton'dan transfer ettiği oyunculardan pek verim alamadı. Takım Premier Lig'de düşme hattına geriledikten sonra Michael Carrick'in teknik direktörlük görevine son verdi ve ABD millî takımından gelmesi beklenen Mauricio Pochettino'ya yöneldi.

Daha önce İngiltere'de Southampton, Tottenham ve Chelsea'de görev yapan Arjantinli teknik adamın çözmesi gereken pek çok sorun olacak . Transfer dönemi ocak ayına kadar yeniden açılmayacağı için şimdilik elindeki kadroyla yetinmek zorunda kalacak.

Reklam Reklam

Tielemans ve Santos değerlendirmesi

Tielemans ve Santos gibi isimlerin Old Trafford'da zaten bulunan oyunculara kıyasla gerçek bir gelişme sağlayıp sağlamadığı sorulan, United ile şampiyonluk yaşamış eski orta saha oyuncusu Ince, freebets.com iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Her şeyden önce, Old Trafford'daki transferlerin kötü olduğunu düşünüyorum.

Related Topics

“Üst düzey herhangi bir yönetim veya transfer ekibi, takviyeye savunmadan başlanması gerektiğini bilirdi. İki stopere, bir sol beke, bir sağ beke, belki de ikinci kaleciye ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla bu sezon orta sahayı hedef almaları bana gerçekten çok tuhaf geldi.

“Andrey Santos transferi daha da tuhaftı. Chelsea'de neredeyse hiç oynamamış birine 50 milyon sterlin ödediler. Genç bir orta saha oyuncusu ve kendi kendime, ‘Manchester United'da zaten Kobbie Mainoo varken neden onun gibi birini alıyoruz?’ diye düşündüm. Mainoo, son iki üç yıldır herkesin konuştuğu genç bir oyuncu. Şu ana kadar bunu tam anlamıyla gösteremedi ama üst düzey bir oyuncu olabileceğine dair anlar gördük. Daha fazla maç oynaması ve gelişmesi gerekiyor.

Reklam

“Zaten elinizde böyle biri varken neden aynı mevkide oynayacak başka birini getirirsiniz? Bana göre bu, bir bakıma boşa harcanmış 50 milyon sterlindi. O para bir forvete veya birkaç savunmacıya harcanabilirdi.

“Tielemans'a gelince, bazı oyuncular belirli takımlarda oynarken kendilerini rahat hisseder. Villa'da olağanüstüydü. Bence fazla baskının olmadığı o ortam onun seviyesiydi. Kulübün başlıca oyuncularından biriydi ve çok ama çok iyi bir futbolcuydu. Ancak Man United'a geldiğinizde beklentiler farklıdır. Olmanız gereken oyuncunun seviyesi de farklıdır. Ne yazık ki geldiğinden beri o seviyede olmadığını gördüğümüzü düşünüyorum.”

Reklam

Gereken seviyede olmayan çok fazla oyuncu var

1989 ile 1995 arasında altı yıl Manchester United'da forma giyen Ince, kulübün doğru seviyede oyuncuları kadrosuna katma konusundaki uzun süredir devam eden sorunları hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zor. Çünkü Man United gibi zorlanan bir takıma geldiğinizde gerçek kalitenizi göstermek bazen güç oluyor. United'ın kesinlikle zorlandığı ortada.

“Bence Tielemans'ta gördüğümüz şey bu. İyi, üst düzey bir oyuncu olduğuna şüphe yok. Ama Man United seviyesinde bir oyuncu mu? Emin değilim. Gerçi bunu takımın büyük bölümü için de söyleyebilirim.

Reklam

“1989-1990'da Manchester United'a katıldığımda soyunma odasına bakıp ‘Vay be, Bruce, Robson, Hughes; bunlar Man United oyuncusu’ diye düşünürdünüz. Günümüzde Man United oyuncusu görmüyorsunuz. Man United'da oynayan futbolcular var ama Man United oyuncuları yok. Fark bu.

“‘O bir Man United oyuncusu değil’ denilen tek kulüp eskiden Man United'dı. ‘O bir Liverpool oyuncusu değil’ ya da ‘City oyuncusu değil’ denmezdi; hep ‘Man United oyuncusu değil’ denirdi. Manchester United'da oynamak için belli özelliklere sahip bir oyuncu olmalısınız. Taraftar beklentisi karşısında her hafta performans göstermeniz gerekir. Seviyeniz, davranışlarınız, antrenmandaki standartlarınız; tüm bunlar Man United oyuncusu olmanın parçasıdır. Ne yazık ki artık Man United'da böyle oyuncular yok.

Reklam

“Bence Tielemans muhtemelen bunun bedelini ödedi. Zorlanan bir kulübe gelmiş oldu. Aynı şey Santos için de geçerli. Bir futbol kulübüne katıldığınızda başarılı olmuş bir kulübe gidip bunun üzerine bir şeyler inşa etmek istersiniz.

“Alex Ferguson bunu çok iyi yapardı. Aralarında benim, Andrei Kanchelskis'in ve Mark Hughes'un da bulunduğu bir, iki, üç oyuncu alır ve kadroyu güçlendirmeye devam ederdi. Man United ise sanki sırf transfer yapmış olmak için oyuncu almış gibi görünüyor. Bu yıl zorlanmalarının nedeni de bu.”

Reklam

Pochettino'nun ilk sınavı Liverpool'a karşı

United, maçların kontrolünü ele almakta zorlandı. Takımın kilit ismi olan kaptan Bruno Fernandes orta sahada büyük beklentilerin yükünü taşıyor. Yaratıcılık açısından en iyi döneminde olmasa da sahanın iki ucunda kendisine yardım edecek takım arkadaşlarına ihtiyacı var.

Manchester United için yeni bir dönem daha pazar günü Anfield'da başlayacak. Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçında rakip Liverpool olacak . Teknik adamın, 2026-27 sezonunda şu ana kadar beklentilerin altında kalan bazı oyuncularının performanslarını yükselterek 13 kez Premier Lig şampiyonu olan kulüp için uzun vadeli değer taşıyabileceklerini kanıtlamasına ihtiyacı var.