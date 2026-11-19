Eski Manchester United orta saha oyuncusu Paul Ince, yaz transfer döneminde Andrey Santos’a 50 milyon sterlin harcayan eski kulübünü sert biçimde eleştirdi. Eski İngiltere millî futbolcusu, bu yüksek bonservis bedelinin tamamen boşa gittiğini ve takımın artık gerçekten üst düzey yetenekleri kadrosuna katmakta zorlandığını düşünüyor.

Reklam

Yüksek bonservis bedeli sorgulanıyor

Ince, United’ın Santos’u transfer etme kararını sert biçimde eleştirdi. Kulüp, yaz transfer döneminde Brezilyalı oyuncuyu Chelsea’den almak için 50 milyon sterlin harcadı . Manchester United, orta sahadaki kadro derinliğini artırmak için Santos’un yanı sıra Youri Tielemans ve Carlos Baleba ’yı da transfer etti.

Ancak Santos, eski teknik direktör Michael Carrick yönetiminde kulübün ilk 10 Premier League maçının yalnızca dördüne ilk 11’de başlayabildi. Carrick’in ayrılığının ardından Mauricio Pochettino, Old Trafford’a geldi . Teknik direktör değişikliğine rağmen Ince, yüksek bonservis bedelinin kulübün kaynaklarını tamamen boşa harcamak anlamına geldiğine inanıyor.

Para yanlış bölgelere harcandı

Ince, Santos’a ayrılan paranın sahanın farklı bölgelerine yatırılması gerektiği konusunda ısrarcı. Mevcut kadronun hem savunmada hem hücumda ciddi bir kalite eksikliği yaşadığını düşünüyor.

Ince, The Sun’a şöyle konuştu: “Santos’a neden 50 milyon sterlin harcadılar? Bu, boşa giden 50 milyon sterlin. O parayı savunmaya yatırabilir ya da bir forvet alabilirlerdi. Gelişmesi gereken [Kobbie] Mainoo’ya sahipler. Sahada Santos değil, Mainoo olmalı.”

Reklam Reklam

Fiziksel mücadele ve hatalı transfer stratejileri

Ince’in eleştirileri Santos’la sınırlı kalmadı; Tielemans ve Baleba’nın yakın dönemdeki transferlerini de sorguladı. Tielemans’ın beklentiler açısından çok daha zorlu bir seviyeye çıktığını, Baleba’nın ise 70 milyon sterlinlik transferinden bu yana tekrarlayan sakatlıklarla mücadele ettiğini belirtti. Ince, mevcut orta sahada fiziksel üstünlük konusunda da belirgin bir eksiklik olduğuna dikkat çekti.

Related Topics

Ince sözlerini şöyle sürdürdü: “Tielemans, Villa’da harikaydı ama United’a geldiğinizde beklentiler bambaşka. Baleba geçen yıl fazla oynamadı. 70 milyon sterline geliyor, birkaç maç oynuyor ve yine sakatlanıyor. Oyun değişiyor. Artık mesele sadece pas, pas, pas değil. İkili mücadeleleri kazanmanız gerekiyor. Pep Guardiola’nın sürekli ‘İkili mücadeleleri kazanamadık, top kapma mücadelelerinde başarılı olamadık’ dediğini duyardınız. Oyun daha fiziksel, daha fazla güç gerektiriyor.”

Yeni teknik direktör yönetiminde yeniden yapılanma

Pochettino’nun, yaklaşan ocak transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için mali destek alması bekleniyor. Ancak Ince, kulübün Declan Rice veya Jude Bellingham gibi üst düzey hedefleri kadrosuna katmakta zorlanacağından endişe ediyor. Süregelen istikrarsızlığın, kulübün seçkin futbolcular nezdindeki itibarına ciddi zarar verdiğine inanıyor.

Reklam

Ince sözlerini şöyle tamamladı: “Sir Alex Ferguson ayrıldığından beri tam bir felaket yaşanıyor. Dünyadaki her oyuncu United’a gelmek ister mi? İstemezler, çünkü orası içinden çıkılmaz bir durumda, darmadağın.”