Ferran Torres'in, FC Barcelona'dan hemen ayrılarak Paris Saint-Germain'e geçmek istediği iddia edildi. Bunu birçok medya kuruluşu ortak şekilde bildiriyor. Foot Mercato'ya göre İspanyol oyuncu, tatili sırasında Katalan ekibinden ayrılıp son Şampiyonlar Ligi şampiyonuna gitme kararını aldı. Oyuncu tarafı ile Fransızlar arasındaki görüşmelerin ise halihazırda sürdüğü belirtildi. İspanyol spor gazetesi Marca'ya göre gelecek hafta yapılması planlanan PSG ile Barca arasındaki sonraki görüşmelerde artık büyük bir engel kalmayacak.

Bonservis bedelinin 50 milyon euro sınırını aşması bekleniyor. Barca, Dünya Kupası öncesinde de zaten bu rakam üzerinden hesap yapıyordu. Ferran Torres'in Kuzey Amerika'daki turnuvadaki performansı ve özellikle de Arjantin'e karşı finalde attığı belirleyici gol, hücum oyuncusunun artık daha ucuza mal olmasını sağlamış gibi görünmüyor.

PSG, çok sayıda başka kulüple, bunlar arasında FC Liverpool'un da yer aldığı transfer iddialarıyla anılan Bradley Barcola ile hâlâ yollarını ayırabilir. Barcola'nın gitmesi halinde Ferran Torres için yer açılacak. Ferran Torres, FC Barcelona'da geçen sezon teknik direktör Hansi Flick yönetiminde hücum hattında önemli bir rol oynamıştı; zira zaman zaman Robert Lewandowski'yi takımın bir numaralı santrforu olma konusunda geride bırakmıştı. Oyuncu, ligde 23 maçta ilk 11'de yer aldı ve üst üste gelen ikinci şampiyonluğun kazanılmasına 16 golle katkı verdi.

Ferran Torres, Katalan ekibi formasıyla toplamda 207 maçta 65 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Barcelona onu 2022 yılında 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, FC Valencia altyapısında yetişti.