İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre Nicolo Tresoldi, Barca'da santrfor pozisyonu için güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Katalanların ilgisine dair haberler ağustos ayında da birçok İspanyol medya kuruluşunda yer almıştı. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun fiyatı bu süreçte bir kez daha artmış görünüyor. Olası bonservis bedelinin 50 milyon euronun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Lewandowski, yaz aylarında bonservissiz olarak Blaugrana'dan ayrılıp MLS'e gitti ve Chicago Fire'a katıldı. Yedek santrfor Ferran Torres de kulüpten ayrılarak Paris Saint-Germain'e imza attı. Ancak ardından uygun bir Lewandowski yedeği bulmakta zorlanıldı. Katalanlar ne Julian Alvarez'i (Atletico Madrid) ne de Lautaro Martinez'i (Inter Milan) kadrosuna katabildi. Bunun yerine son tarih yaklaşırken "yalnızca" Gabriel Jesus'u transfer ettiler, ancak Brezilyalı şu anda sadece joker olarak görev alıyor.

Almanya mı İtalya mı? Tresoldi'nin kararı 2027'de çıkacak

Teknik direktör Hansi Flick bu nedenle planlarını değiştirmek zorunda kaldı ve esas mevkii kanat olan Raphinha'yı santrfor bölgesine çekti. Bu hamle şu ana kadar tamamen karşılığını verdi: Brezilyalı oyuncu tarihi bir başlangıç yaptı ve ilk sekiz resmi maçında şimdiden 14 gol attı.

Tresoldi buna rağmen Barcelona'ya çok yakışabilir. 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Club Brugge'de dokuz maçta şimdiden beş gol atan 22 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da etkileyici bir performans sergiledi. Tresoldi, kaptan olarak çıktığı ilk maçta Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malta karşısında alınan 4-1'lik galibiyette hat-trick yaptı.

Gelişimi, İtalya Futbol Federasyonu'nun da ilgisini çekti. Aynı zamanda Tresoldi, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un listesinde yer alıyor. Forvet oyuncusu, Almanya ile İtalya arasında nihai kararını ancak 2027 yazındaki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ardından vermek istiyor.