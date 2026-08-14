Sky Sports ve Guardian'ın ortak haberine göre Arsenal, Quansah transferinin bu yaz gerçekleşme ihtimalini sormak için Leverkusen yetkilileriyle temasa geçti.

Habere göre Gunners, 23 yaşındaki oyuncuyla stoper William Saliba ve sağ bek Jurrien Timber'ın sakatlık kaynaklı yokluklarını telafi etmek istiyor. Quansah, savunmanın merkezindeki ana pozisyonunun yanı sıra dörtlü savunmanın sağında da görev yapabiliyor ve bu nedenle biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

İngiliz oyuncu, geçen yıl 35 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Leverkusen'e transfer oldu ve Bayer'deki güçlü ilk sezonuyla daha da büyük kulüplerin radarına girdi. Ayrıca İngiltere Milli Takımı'nda da kalıcı hale geldi ve Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda yer aldı; Kuzey Amerika'daki turnuvada sağ bek olarak üç maça çıktı.

Arsenal'ın Quansah için muhtemelen en az 50 milyon euro teklif etmesi gerekecek

Arsenal'ın Quansah için yürüttüğü girişimlerin başarı şansı olup olmadığı oldukça şüpheli. Haberlere göre Leverkusen, 2030'a kadar uzun vadeli sözleşmesi bulunan kilit oyuncularından birinin ayrılmasına sıcak bakmıyor. Guardian'a göre Bayer, ancak en az 50 milyon euro düzeyindeki bir teklifle düşünmeye başlayabilir.

Getty Images

Arsenal'ın aslında aranan yeni savunmacı için bu kadar para harcamaya istekli olmadığı belirtiliyor. İngiliz şampiyonunun Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı da izlediği, Konsa için yapılan 35 milyon euroluk teklifin kısa süre önce Villa tarafından reddedildiği aktarılıyor. Arsenal'ın Leverkusen'e de benzer seviyede bir teklifle en azından şansını deneyebileceği ve Bundesliga ekibinin 50 milyonun altında da yumuşamasını umduğu ifade ediliyor.

Bu arada Liverpool'un, bir dönem Quansah için 70 milyon euro değerinde bir geri satın alma opsiyonuna sahip olduğu konuşuluyordu. Quansah, Reds altyapısına henüz beş yaşındayken katılmıştı. Ancak bu opsiyonun artık süresinin dolduğu belirtiliyor.

Quansah, geçen sezon Leverkusen savunmasının merkezinde tartışmasız ilk tercihti. İngiltere Milli Takımı oyuncusu, tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken beş gol kaydetti.