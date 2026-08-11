Barcelona ve Manchester City, oyuncunun kararını netleştirerek gelecek sezon Barcelona forması giymek istediğini belirtmesinin ardından, Rodri'nin Katalan kulübüne transferi konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu, Real Madrid'in tekliflerini ve Manchester City'nin sözleşmesini uzatma teklifini reddetti.

İki taraf da mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmayı hedefliyor; ancak İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, transferin mali bedeli konusundaki bariz görüş ayrılığı nedeniyle görüşmeler göründüğünden çok daha karmaşık durumda.

Bazı basın haberlerinde Barcelona ve Manchester City'nin Rodri'nin transferi konusunda nihai bir anlaşmaya vardığı ileri sürülse de, görüşmeler henüz bu aşamaya ulaşmış değil.

İki kulüp arasındaki iyi ilişkilere rağmen, Barcelona'nın oyuncunun hizmetlerini almak için 50 milyon euro değerinde bir ön teklif sunmasının ardından anlaşma yakın görünmüyor; Manchester City bu teklifi reddetti.

İngiliz kulübü, İspanyol orta saha oyuncusundan vazgeçmek için en az 70 milyon euro almakta ısrar ediyor; Barcelona ise şu an için bu meblağı ödemeye hazır görünmüyor.

Barcelona sportif direktörü Deco'nun, önümüzdeki saatlerde Manchester City sportif direktörü Hugo Viana ile görüş ayrılıklarını yakınlaştırmak ve iki tarafı da memnun edecek bir formüle ulaşmak amacıyla bir görüşme yapması bekleniyor.

Barcelona'nın Manchester City'nin taleplerinden daha düşük bir mali tavanda ısrar etmesi nedeniyle, oyuncunun performansına bağlı değişkenler çözümün bir parçasını oluşturabilir.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in Rodri'nin en kısa sürede takıma katılmasını istemesi nedeniyle, Deco ve Hugo Viana görüşmeleri hızlandırmaya çalışıyor.

Oyuncunun çarşamba günü, İspanya Milli Takımı'nın diğer oyuncularıyla birlikte Barcelona antrenmanlarına katılması bekleniyordu; ancak görüşmelerin sürmesi nedeniyle transferin bu tarihte tamamlanması zor görünüyor.

Ayrıca Rodri, transferi tamamlanmadan önce sağlık kontrolünden geçecek; Barcelona ile Manchester City arasındaki anlaşmada hâlâ netleştirilmesi ve son rötuşlarının yapılması gereken birkaç ayrıntı bulunuyor.