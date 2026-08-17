Milan, Leipzig ile yürütülen görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından, Fransa Ligi'nden 50 milyon euro karşılığında büyük bir transferi bitirdi.

Çeşitli kaynaklar, Milan'ın Strasbourg oyuncusu Diego Moreira ile yaklaşık 50 milyon euro karşılığında anlaşmanın son aşamasında olduğunu bildirdi.

22 yaşındaki Belçikalı milli oyuncu, yaz döneminin başlarında Roma kapısından İtalya Ligi'ne olası bir transferle anılmıştı; ancak transferin maliyeti oldukça yüksekti.

Roma daha önce 35 milyon euro değerinde bir teklif sunmuş, buna ek olarak 10 milyon euro bonus ve Fransız kulübün oyuncunun gelecekteki satış bedelinin %10'unu almasını içeren bir öneride bulunmuştu.

Leipzig, ardından transferi bitirmek için güçlü bir baskı yaptı; ancak "Sky Sports Almanya" ağı, kulübün bir anlaşmaya varmaya yakın olmadığını doğruladı.

Buna karşılık Milan, oyuncu menajeri Jorge Mendes'in yardımıyla sürpriz bir hamle yaparak çok kısa bir sürede hem oyuncu hem de kulüple anlaşmaya vardı.

Aralarında transfer uzmanı Fabrizio Romano, "Sky Sport İtalya", "Sport İtalya" kanalı ve "Sport Mediaset"in de bulunduğu çeşitli kaynaklar şimdi aynı ayrıntıları doğrulayarak, Milan'ın transferin son detayları üzerinde çalıştığını ve sağlık kontrolü tarihini ayarladığını belirtti.

"Football İtalya"ya göre, transferin toplam değerinin, eklentiler ve gelecekteki satış bedelinin bir yüzdesi dahil olmak üzere yaklaşık 45-50 milyon euroya ulaşması bekleniyor; ancak Fabrizio Romano ve "Sport İtalya" transferin 50 milyon euro artı bonuslar olduğuna işaret ediyor.

"Sky Sport İtalya", oyuncunun sağlık kontrolünün 18 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı.

Moreira ağırlıklı olarak sol kanat mevkiinde görev yapıyor, gerektiğinde sağ tarafta da oynayabiliyor.

Chelsea, 2024 yazında oyuncuyu 8,5 milyon euro karşılığında Strasbourg'a satmış, bir geri alım maddesini elinde tutmuştu; ancak bu maddeyi devreye sokma konusunda istekli görünmüyor.

Moreira, daha önce Portekiz'i genç millî takımlar düzeyinde temsil ettikten sonra Belçika A Millî Takımı ile dört maça çıktı; ayrıca bu ay başlarında 22. yaş gününü kutladı.

Moreira, geçen sezon Strasbourg ile çeşitli kupalarda oynadığı 42 maçta beş gol ve dokuz asistlik performans sergiledi.