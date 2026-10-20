Ayoub Bouaddi, Premier Lig'de yeteneklerini kanıtlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı; Faslı orta saha, Manchester City'nin ilk on birindeki ilk çıkışında tüm dikkatleri üzerine çekti. Teknik ekibin kendisine olan güvenini artıran eksiksiz bir performans sergiledi ve takımın teknik direktörünü takım arkadaşları üzerindeki etkisini övmeye yöneltti; teknik direktör, onun sahada çevresindeki herkesi daha iyi hale getirdiğini vurguladı.

Ev sahibinin 3-2 kazandığı Manchester City-Ipswich Town maçı, dikkat çekici bir dizi olaya sahne oldu. Bunların en önemlileri arasında Phil Foden'ın 307 gün süren gol orucunu sona erdirmesi ve Erling Haaland'ın Premier Lig'deki 100. golüne ulaşması yer aldı; ayrıca Bouaddi'nin bu sezon ilk kez bu turnuvada ilk on birde sahaya çıkması da bunlara eklendi.

2007 doğumlu Faslı orta saha, dikkat çekici yeteneği sayesinde daha önce de dikkatleri üzerine çekmişti; öyle ki Dünya Kupası sırasında yetenekleri karşısında büyük bir hayranlık duyan Brezilyalı Romario'nun övgüsünü kazanmıştı. Bu bilgi İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.









Eski Barcelona yıldızı şunları söyledi: "Bu genç Bouaddi beni çok etkiledi. Ne oyuncu ama! Daha sadece 18 yaşında, ama olağanüstü bir futbol yeteneğine sahip. Sahanın her yerindeydi, sürekli hareket ediyor, oyun kuruyor ve topa sahip oluyordu. Bu seviyede gelişmeye devam ederse büyük bir başarıya ulaşacak."

Bouaddi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında, takımı 4-2 kaybetmesine rağmen etkileyici bir izlenim bıraktıktan sonra, Manchester City teknik ekibinin güvenini kademeli olarak kazanmaya başladı. Faslı oyuncu, City'nin cevapsız üç golle geride olduğu ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve takımın performansının iyileşmesine katkı sağladı; ayrıca Haaland'ın ikinci golünde asist yaparak kendisine Ipswich Town maçında ilk on birde yer alma fırsatını verdi.

Maçın ardından İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, genç orta sahanın potansiyelini övdü ve şunları söyledi: "Harika bir oyuncu. Sahadayken çevresindeki tüm oyuncuların performansı iyileşiyor ve onlar daha iyi hale geliyor."









Bu övgü sadece bir iltifat değildi; nitekim Bouaddi, Ipswich maçında orta sahadaki etkisinin boyutunu yansıtan rakamlar ortaya koydu. 14 ikili mücadeleden 8'ini kazanarak Manchester City'nin en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu; ayrıca üç toptan kurtarışla takım arkadaşları arasında bu alanda birinci sırada yer aldı.

Faslı oyuncu, dört kez top kapmayla bu kategoride ikinci sırada yer aldı; ayrıca üç müdahalesinin tamamında başarılı oldu ve oyun kuruluşuna katkılarının yanı sıra defansif görevleri de verimli şekilde yerine getirebildiğini kanıtladı.

Hücum anlamında ise Bouaddi, 73 pastan 68'ini yerine ulaştırarak bu alanda takım oyuncuları arasında dördüncü sırada yer aldı; ayrıca dört denemeden üç uzun pası başarıyla tamamladı. Bu rakamlar, topla oynarken ne kadar sakin olduğunu ve hatlar arası bağlantıyı kurabilme yeteneğini yansıtıyordu. Parlak performansı yalnızca rakamlarla sınırlı kalmadı; 102. dakikada, sosyal medya platformlarında hızla taraftarların gündemine oturan olağanüstü bir bireysel hareket sergiledi.

Bouaddi, topu kendi takımının köşe bayrağına yakın bir noktada aldı, ardından 50 metreden fazla süren yıldırım gibi bir atakla ilerledi; Chuba Akpom ve Jack Clarke'ı geçti, sonra rakip sahanın yarısında Leif Davis tarafından faulle durduruldu. Bu sırada Etihad Stadyumu taraftarları, güçlü çıkışına ve topu koruma becerisine tepki vererek onu coşkulu bir alkışla karşıladı.









Faslı oyuncu, yakaladığı fırsattan mutlu görünüyordu, ancak aynı zamanda ilk on birde yer edinmenin daha fazla çalışma ve sabır gerektirdiğinin de farkında olduğunu gösterdi. Bouaddi şunları söyledi: "Elbette çok mutluyum. Futbol budur ve ben oynamayı çok seviyorum. Her maçta oynamak istiyorum, ama bunun gelişim sürecinin bir parçası olduğunu biliyorum."

Manchester City yıldızlarının yanında oynamak hakkında ise şunları ekledi: "Bu tür oyuncularla oynamak daha kolay. Bazen pasta bir hata yapsam bile onlar her şeyi düzeltebiliyorlar."

Öte yandan Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana, kulübün Bouaddi'yi transfer etme konusundaki ilgisinin boyutunu açıkladı ve oyuncunun takibinin transferin tamamlanmasından çok önce başladığını, defansif orta saha mevkisini güçlendirmek için tercih edilen seçenek olduğunu vurguladı.

Viana şunları söyledi: "Baştan beri onun takıntısındaydık. Geçen yıl boyunca onu takip ettik ve Dünya Kupası'ndan önce Lille kulübünün başkanıyla konuştuk. 6 numara mevkisine bir oyuncu transfer etmeye karar verirsek nasıl bir oyuncu istediğimiz konusunda nettik ve Bouaddi, sakinliği ve topa hükmetmedeki harika yeteneği nedeniyle bizim tercihimizdi. Muazzam bir potansiyele sahip ve çok önemli bir oyuncu olabilir."

Bu performansla Bouaddi, Manchester City içindeki mevkisi için kendisiyle rekabet eden rakiplerine net bir mesaj gönderiyor ve kendisine yapılan yatırımın yalnızca umut vaat eden yeteneğine değil, aynı zamanda sahada katkı sağlayabilme kabiliyetine de dayandığını kanıtlıyor. Teknik ekibin güvenini kazanmaya devam etmesiyle birlikte, Faslı orta sahanın önünde, Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde kendini kabul ettirmek başlığını taşıyan yeni bir kariyer dönemine başlamak için fırsat elverişli görünüyor.



