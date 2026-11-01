Jude Bellingham, pazar günü etkileyici bir kişisel başarıya ulaşarak Real Madrid tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Yıldız orta saha oyuncusu, Jose Mourinho'nun takımının Racing Santander'i 3-0 mağlup ettiği maçta gol attı. Real Madrid, La Liga zirvesindeki rakiplerini yakalama mücadelesini sürdürüyor.

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Bellingham İspanya'da bir ilke imza attı

Bellingham, Real Madrid formasıyla 50 gole ulaşan tarihteki ilk İngiliz oyuncu oldu. Eski Borussia Dortmund oyuncusu bu sayıya pazar öğleden sonra Racing Santander karşısında rahat bir şekilde kazanılan 3-0'lık maçta ulaşarak kulübün modern dönemindeki en etkili transferlerden biri olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı.

23 yaşındaki oyuncu, gol yollarında nadir görülen yedi maçlık suskunluğun ardından bitiriciliğini yeniden bulmak için sahaya çıktı. Madrid'in maçtaki ikinci golünü atarak bu suskunluğa kesin biçimde son verdi. Golü, konuk takımın maçın gidişatını belirlemesini sağlayan Kylian Mbappe'nin erken dakikalardaki penaltı golünün ardından geldi. Böylece Bellingham, Real Madrid forması giymiş İngiliz oyuncular arasında tartışmasız lider olmayı sürdürdü.

İspanya'nın başkentindeki dönemlerini 20'şer golle tamamlayan David Beckham ve Laurie Cunningham gibi efsane isimleri daha önce geride bırakan Bellingham, artık kendine ayrı bir yer edinmiş durumda. Tüm kulvarlardaki 154. maçında Real Madrid formasıyla 50. golünü atan oyuncu, bu sayıya ulaşan kulüp tarihindeki 50. futbolcu olarak da adını Real Madrid tarihine yazdırdı.

Mourinho yönetiminde genç yıldızlar parladı

Bellingham tarihî başarısıyla manşetlere çıksa da rahat kazanılan maçta etkileyici bir performans sergileyen tek genç yetenek değildi. Yan Diomande, 36. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla devre arasından hemen önce üçüncü golü attı ve maçın rekabet açısından fiilen sona ermesini sağladı.

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Diomande'nin bu sezonki gol katkısı, üç gol ve iki asistle beşe yükseldi. Bu rakam onu, Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon forma giyen genç oyuncular arasında ikinci sıraya taşıdı. Önünde yalnızca 17 gol katkısıyla zirvede yer alan Barcelona'lı Lamine Yamal bulunuyor.

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Savunmada istikrar ve taktik değişiklikler

Ağustos ve eylül aylarında çıktığı sekiz maçta gol atamayarak sezona yavaş bir başlangıç yapan Diomande, formunu tamamen tersine çevirdi. Genç kanat oyuncusu, tüm kulvarlardaki son altı maçında dört gol ve üç asistlik katkı sağlayarak son dönemde çok formda olduğunu gösterdi. Son golüyle de bu sezon La Liga'da ceza sahası dışından birden fazla gol atan yalnızca altı oyuncudan biri oldu.

Galibiyette dikkat çeken bir diğer gelişme, Trent Alexander-Arnold'ın ilk 11'e dönüşüydü. İngiltere millî takım oyuncusu, Elche karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından sahalardan uzak kalmış ve eylül ortasından bu yana ilk kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.

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La Liga şampiyonluğu yarışı

Bu sonuç, zirvede son derece çekişmeli bir üçlü yarışın yaşandığı sezonda Real Madrid'i şampiyonluk mücadelesinin içinde tuttu. Madrid, Atletico Madrid ve mevcut lider Barcelona arasında yalnızca üç puan bulunurken sezon kritik bir döneme giriyor ve her gol ile her puan büyük önem taşıyor.

Real Madrid, çarşamba günü AEK Atina ile oynayacağı hafta içi Avrupa maçına odaklanacak. Ardından millî maç arasından önceki fikstürünü cumartesi günü Valencia deplasmanında tamamlayacak.