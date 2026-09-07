Hilal, bu akşam Pazartesi günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı haftasında karşılaştığı Neom'a 2-0 mağlup olarak ağır bir darbe aldı.

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Hilal, puanı 15'te donarak liderliğini rahat bir farkla koruyamadı; Neom ise puanını 12'ye yükselterek Kadisiye ve Nasr ile birlikte ligin puan tablosunda ikinci sırada eşit puana ulaştı.

Uluslararası "Opta" ağına göre bu yenilgi, Hilal'in Suudi Profesyonel Ligi tarihindeki 50. mağlubiyetiydi; ayrıca takımın Nisan 2025'te Nasr'a 3-1 kaybetmesinden bu yana kendi sahasındaki ilk yenilgisiydi.

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Neom karşısındaki bu yenilgi, Hilal'in kendi sahasında Nasr'a karşı aldığı son mağlubiyeti akıllara getiriyor; bu yenilgi bir yıldan fazla süre önce yaşanmıştı ve o zamandan bu yana Zaim, Profesyonel Lig müsabakalarında taraftarları önünde yenilgisiz sicilini korumayı başarmıştı.

Bu yenilgi, Hilal'in Profesyonel Lig'deki rekorlarını sürdürme hedeflerine de yeni bir darbe indirdi; takım uzun bir yenilgisiz maç serisini korumaya çalışırken, Neom bu seriyi sona erdirerek Zaim karşısında tarihi bir galibiyet elde etti.