Negreira davasında yeni ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Real Madrid'in resmi girişiminin ardından Barcelona dosyasını yeniden açtı. Real Madrid, Avrupa kuruluşuna yaklaşık 50 bin sayfa ile binlerce belge, kanıt ve ifade içeren devasa bir dosya göndererek davanın ele alınmasını ve ortaya çıkabilecek sportif sonuçlarının değerlendirilmesini talep etti.

, "As" gazetesinin aktardığına göre disiplin dosyasının açılması resmiyet kazandı; başkent kulübü tarafından sunulan belgeler ise davayla görevlendirilen müfettişin incelemesine girdi.

"As"a göre Real Madrid, Katalan kulübünün İspanya'da eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya para ödediği yıllarda kazandığı kupaların Barcelona'dan geri alınmasını talep etti.

Soruşturmaya konu olan dönem 2001'den 2018'e kadar uzanıyor. "As"ın belirttiğine göre Barcelona bu yıllarda Negreira'ya yaklaşık 8,4 milyon euro ödedi; UEFA ise bu ödemelerin niteliğini ve amacını, ayrıca müsabakalar üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını açıklığa kavuşturmaya çalışıyor.

Real Madrid, geçtiğimiz haziran ayında Negreira davasıyla ilgili olarak UEFA'ya bağlı disiplin birimlerine bir dilekçe sunduğunu resmen açıklamıştı. Kulüp, dilekçenin, Barcelona'dan Negreira'ya farklı yapılar ve şirketler aracılığıyla uzun süreli ödemeler yapıldığına ilişkin göstergeleri güçlendirdiğini düşündüğü kanıtlar içerdiğini belirtmişti.

UEFA bugün, Barcelona hakkında Negreira davasında devam eden soruşturmaya ilişkin "büyük miktarda" belgeyi Real Madrid'den aldığını açıkladı ve etik ile disiplin müfettişlerinin de dosyanın sürmekte olan incelemesi kapsamında değerlendirmek üzere bu belgeleri edindiğini vurguladı.

"As", bu yeni adımın, davanın kanıtların ayrıntılı biçimde incelendiği bir aşamaya geçtiği, ayrıca ilgili taraflardan doğrudan bilgi toplanıp ifadelerinin dinleneceği ve Barcelona'ya dosyaya ilişkin savunmalarını ve görüşlerini sunma fırsatının tanınacağı anlamına geldiğini açıklıyor.





UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2023'te kamuoyuna yansımasının ardından davayı, futbolda gördüğü en vahim davalardan biri olarak nitelendirmiş; o dönemde davanın İspanya içinde sportif açıdan zamanaşımına uğradığını, ancak UEFA açısından durumun böyle olmadığını vurgulamıştı.