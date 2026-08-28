Hilal, Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında karşı karşıya geldiği El-Halic'i 5-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Ancak zorlu hava koşulları, çok sayıda taraftarın ikinci yarı başlamadan Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nı terk etmek zorunda kalmasıyla maça damgasını vurdu.

Maçta sıcaklık ve nem oranında belirgin bir artış yaşandı; bu durum, özellikle karşılaşmanın yorucu bir hava altında uzun süre devam etmesiyle birlikte tribünlerdeki ortamı taraftarlar için oldukça zorlaştırdı.

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Suudi "Semaniye" ağının saha muhabirinin aktardığına göre, sıcaklık ve nemin şiddeti nedeniyle maç boyunca taraftarlar arasında 50'den fazla bayılma vakası yaşandı; bu durum, vakalara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin devreye girmesini gerektirdi.

Zorlu hava koşulları, maçın büyük öneminə rağmen taraftarların çoğunun ilk yarının bitişiyle stadı terk etmesine yol açtı; taraftarlar daha uygun yerler aramak ve yüksek sıcaklık ile nem sonucu daha fazla yorgunluğa maruz kalmaktan kaçınmak için sahayı terk etti.

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Buna karşılık, bayılma yaşayan vakalara stat içinde tıbbi müdahalede bulunuldu; Prens Muhammed bin Fahd Stadı'ndaki yetkililer ve görevliler, yardıma ihtiyaç duyan taraftarlara hızla müdahale etmelerinin ardından övgüyle karşılandı.

Bu olaylar, Hilal'in El-Halic karşısında güçlü bir hücum performansı sergilediği ve maçı 5-1'lik geniş bir galibiyetle tamamlayarak Roshn Ligi'ndeki olumlu sonuçlarını sürdürdüğü bir gecede yaşandı; ancak taraftar tablosu, maçla ilgili öne çıkan olaylardan biri haline geldi.

Bu olay, özellikle sıcaklık ve nem oranlarının yükselmesiyle birlikte zorlu hava koşulları altında oynanan maçlarda, hazır bulunanların güvenliğini sağlamak ve maçların güvenli bir ortamda sürdürülmesi için taraftarlara en üst düzeyde tıbbi hazırlık ve gerekli hizmetlerin sunulmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.