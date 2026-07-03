50 Avrupalı milletvekili, FIFA’dan Trump’a verilen “Barış Ödülü” konusunda soruşturma açılmasını talep ediyor

FIFA Barış Ödülü tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) gönderilen bir mektupta, 50 Avrupalı milletvekili, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump’a Uluslararası Barış Ödülü’nü vermesiyle ilgili koşullar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Fransız “L’Équipe” gazetesinin aktardığına göre, 13 farklı ülkeden milletvekilleri, FIFA Etik Komitesi’ne yönelik mektupta, “FIFA Etik Komitesi’ni en hızlı ve samimi şekilde soruşturma yürütmeye” çağırdı. Bu talep, insan hakları örgütü “FairSquare” tarafından geçen Aralık ayından beri dile getiriliyordu.

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Çoğu Demokratik Sosyalist, Liberal ve Yeşiller partisine mensup milletvekilleri, taleplerinin “FIFA’nın siyasi tarafsızlık, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine bağlılığını kanıtlaması için bir fırsat” olduğunu ve Gianni Infantino’nun Donald Trump’a FIFA Barış Ödülü’nü verme koşullarının tam olarak aydınlatılması gerektiğini savunuyor.

Protestonun Genişlemesi

“FairSquare” örgütü, 50 Avrupa milletvekilinin mektubunu memnuniyetle karşılayarak, bunu “2015 yılında Avrupa Parlamentosu’nun Infantino’nun selefi Sepp Blatter’i istifaya çağırmasından bu yana, dünya futbolunun zirvesindeki kötü yönetişim ve kuralların ihlallerine karşı Avrupalı siyasi yetkililer tarafından yapılan en önemli müdahale” olarak değerlendirdi.

İngiliz kuruluş, özellikle FIFA Etik Komitesi’nden bu ödülün verilmesiyle ilgili koşulları soruşturmasını talep ediyor ve FIFA’nın bugüne kadar ödülün kriterlerini veya verme mekanizmalarını açıklamadığını belirtiyor.

“FairSquare”, Infantino’nun tutumunun “futbolun ve FIFA’nın kendisinin dürüstlüğünü ve itibarını” tehdit ettiğini düşünüyor.

Ayrıca örgüt, FIFA’nın 211 üye federasyonu arasında bu girişime katılan tek federasyon olan Norveç Futbol Federasyonu’nun desteğini almaya devam ediyor.

Norveç Futbol Federasyonu da FIFA Etik Komitesi’ne şikayette bulunmuştu; ancak komite şu ana kadar herhangi bir soruşturma açmadı ve FIFA da bu şikayetlere ya da Barış Ödülü ile ilgili tartışmalara ilişkin herhangi bir yanıt vermedi.

Bunun sonuçları ne olabilir?

FIFA Etik Kuralları’nın 15. maddesinde belirtilen tarafsızlık yükümlülüğünün ihlal edildiği tespit edilirse, olaydan sorumlu yetkililere “en az 10 bin İsviçre frangı para cezası ve iki yılı geçmeyecek süreyle futbolla ilgili her türlü faaliyetten men” cezası verilebilir.