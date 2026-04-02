50-3... Real Madrid'in Barcelona karşısında aldığı utanç verici skor

Son istatistikler, Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın Real Madrid ile oynadığı El Clásico maçlarında ezici bir üstünlük sağladığını ortaya koydu. Bu sonuç, takımın Perşembe akşamı "Spotify Camp Nou" stadyumunda, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ezeli rakibini 6-0 mağlup etmesinin ardından ortaya çıktı.

Barça, ilk maçta da Real Madrid'in kalesine 6-2'lik bir gol yağmuru yaşatmış ve toplam skor 12-2 olmuştu.

"Football time" ağına göre, Katalan ekibi son 13 maçta 50 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu da kadınlar liginde Barcelona'nın Real Madrid üzerindeki mutlak üstünlüğünü yansıtıyor.

"Spotify Camp Nou" stadyumu, rövanş maçında 60 bin 67 taraftarın katılımıyla büyük bir seyirci kitlesine sahne oldu. Barcelona, 25 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşacak.