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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

5 yıl aradan sonra geri döndü: Al Nassr'ın başlattığı lanet Al Taawoun karşısında Al Hilal'i tehdit ediyor

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Al Khaleej - Al Nassr FC
Al Khaleej
Al Nassr FC
Suudi Arabistan

"Lider" kaybeder mi?

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nde 5 yıldır görülmeyen ve komşusu, geleneksel rakibi Nasr'ın başlattığı bir lanetle karşılaşmaktan korkuyor. Bu kez rakibi Teavun olacak.

Hilal, yarın cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında, Teavun'un Büreyde'deki sahasında ev sahibinin konuğu olacak.

Hilal, bu maça, geçtiğimiz pazartesi günü Roshn Ligi'nin altıncı haftasında rakibi Neom karşısında 2-0'lık skorla bu sezonki ilk yenilgisini aldıktan sonra çıkacak.

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Premier Lig
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

"Lider", yaklaşık 5 yıl önce son kez karşılaştığı, Suudi Roshn Ligi'nde üst üste iki maç kaybettiği o laneti tekrarlamamayı umuyor.

Bu, Aralık 2021'de yaşanmıştı; Hilal, Nasr'a 2-0 kaybetmiş, ardından bir sonraki haftada da Feth karşısında 3-2 yenilmişti.

O günden bu yana başkent kulübü, Roshn Ligi'nde üst üste iki mağlubiyet almadı; ilk yenilginin ardından yaşadığı en kötü sonuç, bir sonraki maçtaki beraberlik oldu.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, şu anda 15 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor; sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradaki Nasr ile Kadisiye'nin averajla önünde bulunuyor.

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