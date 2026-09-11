Hilal, Suudi Roshn Ligi'nde 5 yıldır görülmeyen ve komşusu, geleneksel rakibi Nasr'ın başlattığı bir lanetle karşılaşmaktan korkuyor. Bu kez rakibi Teavun olacak.

Hilal, yarın cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında, Teavun'un Büreyde'deki sahasında ev sahibinin konuğu olacak.

Hilal, bu maça, geçtiğimiz pazartesi günü Roshn Ligi'nin altıncı haftasında rakibi Neom karşısında 2-0'lık skorla bu sezonki ilk yenilgisini aldıktan sonra çıkacak.

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"Lider", yaklaşık 5 yıl önce son kez karşılaştığı, Suudi Roshn Ligi'nde üst üste iki maç kaybettiği o laneti tekrarlamamayı umuyor.

Bu, Aralık 2021'de yaşanmıştı; Hilal, Nasr'a 2-0 kaybetmiş, ardından bir sonraki haftada da Feth karşısında 3-2 yenilmişti.

O günden bu yana başkent kulübü, Roshn Ligi'nde üst üste iki mağlubiyet almadı; ilk yenilginin ardından yaşadığı en kötü sonuç, bir sonraki maçtaki beraberlik oldu.

Hatırlatmak gerekirse Hilal, şu anda 15 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor; sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradaki Nasr ile Kadisiye'nin averajla önünde bulunuyor.