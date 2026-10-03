Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27"nin finalinde Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile karşılaşırken, final maçlarındaki çilesinin sürmesinden endişe ediyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, cumartesi akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda yarı finalde Katar Milli Takımı'yla karşı karşıya geldiği maçta, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere tamamlanmasının ardından rakibini penaltı atışları sonucunda mağlup etti.

Suudi Arabistan, salı akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile karşılaşacağı Körfez turnuvasının final maçına yükseldi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı karşısında, 2003 yılında aynı Arap Körfezi Kupası'nı kazandığından bu yana, yani 23 yıl aradan sonra tarihindeki ilk şampiyonluğunun peşinde.

O tarihten bu yana Suudi Arabistan Milli Takımı, Asya Uluslar Kupası ve Arap Körfezi Kupası turnuvalarında 5 farklı kez final maçına ulaşmayı başardı, ancak bunların hiçbirinde kazanamadı.

Her şey 2007 Asya Uluslar Kupası'nda başladı. Suudi Arabistan Milli Takımı final maçına ulaşmış ve kazanmanın en büyük adayı olmuştu, ancak Irak karşısında 1-0'lık sürpriz bir yenilgiye uğradı.

Bunun ardından Suudi Arabistan, Arap Körfezi Kupası'nda şimdiye kadar 4 final maçı kaybetti. Bu seri, 2009 yılındaki Körfez 19 ile başladı; finalde Umman'a penaltı atışları sonucunda yenilerek şampiyonluğu kazanamadı.

Bir sonraki edisyon olan "Körfez 20"de, 2011 yılında, Suudi Arabistan Milli Takımı final maçını yeniden kaybetti, ancak bu kez Kuveyt karşısında, uzatmalarda 1-0'lık skorla.

Suudi Arabistan, 2014 yılındaki Körfez 22'de yeniden finale ulaştı ve yine Katar Milli Takımı karşısında, normal süre içinde 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın son yenilgisi ise 2019 yılındaki Körfez 24 finalinde yaşandı; bu kez Bahreyn Milli Takımı karşısında 1-0 ile.

Suudi Arabistan, bu lanetin Körfez 27 finalinde de sürmesinden endişe ediyor; bu kez karşısında yeni bir takım var: Körfez turnuvasının mevcut edisyonunda dikkat çekici performanslar sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı.