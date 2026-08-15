18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

5 rakamındaki sır: Ölümsüzlük laneti Al-Ittihad'ın Roshen'deki ilk maçını kazanmasını engelliyor

Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Kaplanlar" tuzağa düştü

Ittihad, Suudi Roshn Ligi'ndeki maçlarının başında peşini bırakmayan köklü bir laneti kırmayı, rakibi El Khaleej karşısında başaramadı. Sırrı ise 5 rakamında.

Ittihad, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği El Khaleej ile karşı karşıya geldiği maçta 1-1'lik golcü beraberlik tuzağına düştü.

"Opta" istatistik ağına göre Ittihad, Roshn Ligi'nde açılış maçlarındaki üst üste galibiyet serisini kırmayı bir kez daha başaramadı.

"Amid", Roshn Ligi'nin önceki dört sezonunda açılış maçını kazanmış ve böylece profesyonellik döneminde daha önce ligde iki kez yakaladığı ve sonuncusu 2013 ile 2016 yılları arasında olan başarıyı tekrarlamıştı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Ancak Ittihad, açılış maçlarında üst üste beşinci galibiyeti almak için El Khaleej'i yenmeyi hayal ediyordu. Bu, kulübün tarihinde daha önce görülmemiş bir rakamdı, ancak bunu başaramadı.

Böylece Ittihad, aralarında oynanan son üç maçta El Khaleej'i yenmeyi başaramamış oldu; bunların ikisi Roshn Ligi'nde, biri ise Suudi Kralı Kupası yarı finalindeydi.

Hatırlanacağı üzere "Kaplanlar", Portekizli defans oyuncusu Danilo Pereira'nın El Khaleej oyuncusuna topla oynanmadığı bir anda tekme atması nedeniyle video teknolojisine başvurulmasının ardından direkt kırmızı kart görmesiyle 58. dakikadan itibaren maçı yalnızca 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin