Ittihad, Suudi Roshn Ligi'ndeki maçlarının başında peşini bırakmayan köklü bir laneti kırmayı, rakibi El Khaleej karşısında başaramadı. Sırrı ise 5 rakamında.

Ittihad, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği El Khaleej ile karşı karşıya geldiği maçta 1-1'lik golcü beraberlik tuzağına düştü.

"Opta" istatistik ağına göre Ittihad, Roshn Ligi'nde açılış maçlarındaki üst üste galibiyet serisini kırmayı bir kez daha başaramadı.

"Amid", Roshn Ligi'nin önceki dört sezonunda açılış maçını kazanmış ve böylece profesyonellik döneminde daha önce ligde iki kez yakaladığı ve sonuncusu 2013 ile 2016 yılları arasında olan başarıyı tekrarlamıştı.

Ancak Ittihad, açılış maçlarında üst üste beşinci galibiyeti almak için El Khaleej'i yenmeyi hayal ediyordu. Bu, kulübün tarihinde daha önce görülmemiş bir rakamdı, ancak bunu başaramadı.

Böylece Ittihad, aralarında oynanan son üç maçta El Khaleej'i yenmeyi başaramamış oldu; bunların ikisi Roshn Ligi'nde, biri ise Suudi Kralı Kupası yarı finalindeydi.

Hatırlanacağı üzere "Kaplanlar", Portekizli defans oyuncusu Danilo Pereira'nın El Khaleej oyuncusuna topla oynanmadığı bir anda tekme atması nedeniyle video teknolojisine başvurulmasının ardından direkt kırmızı kart görmesiyle 58. dakikadan itibaren maçı yalnızca 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.