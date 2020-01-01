5 oyuncu değişiklik hakkı 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldı

FIFA, pandemi sonrası getirilen bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-21 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın 8 Mayıs'ta 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021'e kadar kullanılmasını kabul etti.

Böylece pandemi sebebiyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara sunulan 5 oyuncu değişikliği hakkı, 2020-21 sezonu sonuna kadar kullanılabilecek.

Bu kuralı uygulamakta her federasyonun kendi ligiyle ilgili kararı vermekte özgür olduğu bilgisine de yer verildi.