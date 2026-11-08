Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, yaklaşık 5 milyon takipçisine "Instagram" hesabından yaptığı kişisel bir itirafta herpes virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Alman "Bild" gazetesi, 21 yaşındaki Garcia'nın virüsle olan mücadelesi hakkında açık bir şekilde konuştuğunu, uzun süredir bir nüksetme yaşamadığını, ancak yakın zamanda uyandığında burnunda bir uçuk çıktığını fark ettiğini belirtti.

Sosyal medya fenomeni, hikâye özelliği üzerinden şunları yazdı: "Herpes virüsüne yakalanmamın üzerinden uzun zaman geçti. Bir yıl öncesini hatırlıyor musunuz? O zamanlar ayda en az bir kez nüksetme yaşıyordum. Dün uyandım ve burnumda bir tane buldum, son 24 saat içindeki halim de böyle."

Garcia sözlerle yetinmedi, uçuğu net bir şekilde gösteren bir fotoğraf da paylaştı; ayrıca yüzünü farklı açılardan çektiği bir video paylaşarak durumunu gizlemeye çalışmadan bu konuyla yüzleşme isteğini yansıttı.

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Ancak bu kişisel açıklama sessizce geçmedi; Garcia bir dizi eleştiri ve alaycı yorumla karşılaştı, bazı takipçiler ise sağlığıyla ilgili detayları paylaşmasının ardındaki nedenleri sorguladı.

"X" platformunda, bu detayları paylaşma kararını eleştiren bir yorum 18 binden fazla beğeni topladı; başka bir kullanıcı alaycı bir şekilde onun her gün Yamal'ı utandırmak için uyandığını yazarken, bu bilgiyi sahibinden koparıp almanın zorluğuna dair espri yapan üçüncü bir yorum 2,4 milyon görüntülenmeyi aştı.

Bu, Garcia'nın Mayıs 2026'da Lamine Yamal ile ilişkisini açıklamasından bu yana karşılaştığı ilk tartışma dalgası değil; çünkü geçmiş ilişkileriyle ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere sosyal medya üzerinden eleştirilerin ve söylentilerin sürekli bir hedefi haline geldi.

Sosyal medya fenomeni daha önce yüz binlerce nefret mesajı aldığını, bunun yanı sıra kendisini konu alan sahte hesaplar ve yapay zekâ ile üretilen içeriklerden muzdarip olduğunu açıklamış, bu da sosyal medya platformlarındaki her görünürlüğünün sürekli olarak geniş çaplı tartışmalarla birlikte anılmasına yol açmıştı.