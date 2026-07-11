5 milyon sterlin karşılığında... Bir İngiliz kulübü, İmam Aşur'u kadrosuna katmak için Al-Ahly ile görüşüyor

İngiliz kulübü Ipswich Town, devam eden yaz transfer döneminde Mısır Milli Takımı ve Al-Ahly’nin orta saha yıldızı İmam Ashour’u kadrosuna katmak için yarışa girdi.

Gazeteci Hani Hatmut, Cumartesi akşamı “Modern” kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz kulübü yönetimi ile Al-Ahly arasında Firavunlar’ın oyun kurucusunu kadroya katmak için resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Hathtut, Ipswich Town'un temsilcisinin, 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans sergileyen oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 333 milyon Mısır poundu) bir açılış teklifi sunduğunu belirtti.

Ashour, turnuvada Mısır'ın Belçika karşısında attığı ilk golün sahibi olmuş, ardından 32'li turda Avustralya karşısında bir kez daha fileleri havalandırmıştı. Ayrıca, 16'lı turda Arjantin karşısında da olağanüstü bir performans sergilemiş, ancak sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kısa süre önce İngiltere Premier Ligi’ne yükselen Ipswich Town, 2026-2027 sezonunu üst ligde oynamaya hazırlanıyor; ancak kulübün geçmişi, daha önceki dönemlerde ikinci lige hızlı bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor.

Bu yarışta Avrupa kulüplerinin rekabeti de yok değil; haberlere göre, başta İskoç kulübü Celtic ve İngiliz kulübü West Ham United olmak üzere başka kulüplerin de Ashour’a ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu durum, Al-Ahly’yi yıldız oyuncusunun geleceği konusunda zor bir kararın önüne koyuyor.