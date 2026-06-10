5 kriter... Suudi Arabistan Ligi'nde yeni oyuncularla sözleşme imzalamak için koşullar nelerdir?

Bazı basın haberleri, Suudi Roshen Ligi’ndeki transfer komitesinin, çeşitli kulüplerde yeni oyuncularla sözleşme imzalamak veya mevcut oyuncuların sözleşmelerini yenilemek için uyguladığı şartları ortaya çıkardı.

Suudi Roshen Ligi, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile sözleşme imzalamasından 6 ay sonra, 2023 yaz transfer döneminden itibaren çeşitli dünya liglerinden yıldız oyuncuları transfer etmeye başladı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, transfer sürecinin oyuncunun yaşı, seviyesi, pozisyonu, verimliliği ve gelecekteki beklentilere uygunluğu olmak üzere 5 ana faktöre dayandığını belirtti.

Gazete, bu kriterlerin belirlenmesindeki amacın, harcama verimliliğini artırmak, mali sürdürülebilirliği sağlamak ve teknik veya mali açıdan uygun olmayan transferlerin risklerini azaltarak uzun vadede spor yatırımlarının kalitesini yükseltmek olduğunu açıkladı.

Bu gelişme, Al-Nassr'da Hırvat Marcelo Brozović ve Al-Ahli'de Fildişili Frank Kessié gibi, serbest oyuncu statüsüne geçen bazı Suudi Ligi yıldızlarının akıbeti hakkında spekülasyonların ortalıkta dolaştığı bir dönemde geldi.