Faslı İsmail Saibari, Eindhoven'dan Bavyera kulübüne transfer olmasının ardından Bayern Münih'teki serüvenine iki hafta önce başladı; ancak Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında yaşadığı kas sakatlığı, yeni maceresinin başında onu takım antrenmanlarından uzak tuttu.

25 yaşındaki oyuncu, bu hafta takımın grup antrenmanlarına katılıp Bayern Münih formasıyla ilk adımlarını atmadan önce, geçtiğimiz dönemde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Saibari, bugün cuma günü takım saflarına yeni bir oyuncu olarak resmi olarak tanıtılması sırasında ilk izlenimlerini şöyle anlattı: "Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı, teknik ekip dahil herkes bana karşı çok kibar. İyileşme sürecim iyi geçti ve artık takım antrenmanlarına tamamen entegre oldum."

Saibari, Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında dikkatleri güçlü bir şekilde üzerine çekti; ancak turnuvadaki parlak performansı, Bayern Münih'in onu kadrosuna katmak için harekete geçmesinin tek sebebi değildi; zira Alman kulübü oyuncuyu uzun süredir takip ediyordu.

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kulübün Saibari'nin yeteneklerini Dünya Kupası'ndan önce de bildiğini açıkladı ve iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasının, kulübün oyuncunun kabiliyetlerine olan inancını pekiştirmede önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Eberl şunları söyledi: "İsmail'i bir süredir tanıyorduk, ancak onun Bayern Münih'e uygun bir oyuncu olduğuna bizi ikna eden asıl darbe, bizi Eindhoven ile karşı karşıya getiren maçta geldi."

Saibari, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in 2-1 kazandığı maçta Eindhoven'ın golünü kaydetmişti; ancak ağları havalandırmakla yetinmemiş, Bavyera kulübü yetkililerinin beğenisini kazanan dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Eberl sözlerine şöyle devam etti: "Oyun tarzıyla, fiziksel gücüyle, baskın varlığıyla, hızıyla ve çok yönlü yetenekleriyle bize pek çok sorun yaşattı. Olağanüstü bir yeteneğe sahip."

Saibari, Bayern'in hücumuna esneklik katıyor

Eberl, Bayern Münih'in özellikle kulübün hücum seçeneklerini güçlendirme arzusuyla birlikte, onu kadroya katmak için harekete geçmeden önce Saibari'nin gelişimini yakından takip ettiğini açıkladı.

Sportif direktör şöyle konuştu: "Konuyu yakından takip ettik ve bir noktada hücum tarafını güçlendirmek istediğimiz bizim için netleşti. İsmail en önde gelen adaylarımızdan biriydi ve çok şükür işler yolunda gitti."

Eberl, Nathaniel Brown ve Saibari transferlerinin, Bayern Münih'in taktiksel esnekliğe sahip ve birden fazla mevkide oynayabilen oyuncularla anlaşma yönelimini yansıttığına işaret etti.

Şöyle açıkladı: "Arzumuz esnekliğe odaklanmak, farklı mevkilerde oynayabilecek ve oyun tarzımıza yeni bir boyut katabilecek oyuncular seçmek; bu, geçen sezon belki de eksikliğini hissettiğimiz bir şeydi."

Kendi cephesinde Saibari, Bayern Münih'e transfer olma fikrine daha ilk andan itibaren rahat hissettiğini vurguladı ve kulübün, seviyesini geliştirmek için ideal bir yer olduğunu belirtti.

Faslı oyuncu şöyle konuştu: "Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Burada hem bir oyuncu hem de bir insan olarak gelişebileceğime dair bana güven verdiler."

Ayrıca Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde takımın benimsediği oyun tarzına olan hayranlığından bahsetti ve bunun kendi kabiliyetleri ve hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Sözlerine şöyle ekledi: "Çok hareketli ve yüksek yoğunlukta oynuyorlar. Bunu geçen sezonki maçlarda bizzat hissettim. Harika bir futbol oynuyorlar, her zaman heyecanlı ve her zaman gol fırsatları arıyorlar. Gerçekten hoşuma giden şey bu."

Farklı bir kariyer ve bir dil yeteneği

Saibari, tanıtımı sırasında anne ve babasının kariyerinde ve hayatında oynadığı büyük rolden bahsetti ve doğduğundan beri ayaklarında yaşadığı sorunları açıkladı.

Şöyle dedi: "Doğduğumda ayaklarımda sorunlar yaşıyordum. Düzgün yürüyebilmem ve normal bir hayat sürebilmem için annemle babam çok fedakârlık yaptı. Onlara son derece minnettarım. Ben aynı zamanda dinine bağlı bir Müslümanım, Allah'a inanıyorum ve bunun O'nun takdirinin bir parçası olduğuna inanıyorum."

Saibari, seçkin bir dil yeteneğine sahip; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Felemenkçe konuşuyor. Bayern Münih ile yeni macerasında belirgin bir iz bırakma hırsıyla eş zamanlı olarak, mümkün olan en kısa sürede Almanca öğrenmeye çalışıyor.