5 dev pasta ve 40 gizli hediye... Arjantin Milli Takımı, Messi'nin doğum gününü nasıl kutladı?

Bir basın raporu, Arjantinli Lionel Messi’nin bugün Çarşamba günü 39. yaş gününü kutlamasının perde arkasını ortaya çıkardı.

Lionel Messi, 24 Haziran'da 39 yaşına bastı ve Arjantin milli takımı, Çarşamba günü yapılan antrenman seansının ardından bu özel günü benzersiz bir şekilde kutladı.

"Marca" gazetesine göre, takım arkadaşları Messi'yi, her oyuncunun giydiği ve üzerinde Arjantinli yıldızın yanında her birinin tek başına fotoğrafının yer aldığı, "Doğum günün kutlu olsun Leo" yazan bir forma ile şaşırttı.

Örneğin, takımdaki yakın arkadaşı Rodrigo De Paul, 2022 Katar Dünya Kupası şampiyonluğu kutlamaları sırasında birbirlerine sarılırken çekilmiş bir fotoğraflarını seçti.

Arjantin milli takımının kamp kurduğu Kansas City kompleksinde başka birçok hediye de vardı; yaklaşık 40 kişi, yıldız oyuncuyu görmek ve ona hediyelerini sunmak umuduyla çeşitli hediyelerle bir araya geldi.

Buna ek olarak, FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu, CONMEBOL, CONCACAF ve Arjantin Milli Takımı ile Arjantin Futbol Federasyonu'na bağlı diğer markalar tarafından gönderilen en az beş dev pasta da görüldü.