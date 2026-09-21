Real Madrid, dün pazar günü İspanya Ligi'nin yedinci haftasında Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği derbi maçının ardından cezayla karşı karşıya kaldı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, derbi maçının hakemi Miguel Angel Ortiz Arias'ın raporunda, ilk yarının bitiminden önce verilen sarı kartlar ve kırmızı kartın kayda geçirilmesinin yanı sıra, ikinci yarının Real Madrid'in hatası nedeniyle 5 dakika geç başladığı belirtildi.

Hakem raporunda şunları kaydetti: "İkinci yarı, konuk takımın sahaya girişte gecikmesi nedeniyle belirlenen saatten beş dakika geç başladı."

Bu konuda İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu'nun kararını bekleyeceğiz. Maça geç kalınması ancak bunun maçın oynanmasına engel olmaması durumuyla ilgili 89. madde şöyle demektedir: "Bir takım spor tesislerine belirgin ve haklı bir gerekçe olmaksızın geç geldiğinde, ancak bu gecikmeye rağmen bu durum maçın oynanmasına engel olmadığında ya da bir takım ister maçın başında ister ikinci yarıda sahaya girişte geciktiğinde, kulübe 3000 avroya varan bir para cezası verilir."

Şöyle devam etti: "Bu maddede öngörülen ilk ihlal durumunda, doğrudan sorumlular iki aya kadar men veya ihraç cezasıyla cezalandırılır; ikinci ihlal ise ihlalde bulunan takımın baş antrenörünün kötü davranışı olarak değerlendirilir ve bu da antrenörün sahadan atılmasına ve bir maçtan üç maça kadar men cezasıyla cezalandırılmasına yol açabilir."

Başlangıçta, önceki sezonlarda olduğu gibi bunun Disiplin Kurulu'ndan bir ihtarla sonuçlanması gerekir. Yalnızca ihlallerin tekrarlanması, yaklaşık üç ihlal durumunda İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin organı kulübe para cezası, hatta Jose Mourinho'ya bir ceza uygular.

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