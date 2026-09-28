5.000 koltuk Barcelona'nın hesaplarını sarsıyor: Yeni Camp Nou milyarlarca euroluk yolculuğuna başlıyor

"Spotify" ismini taşıyan yeni Camp Nou stadı, Barcelona'nın gelirlerini artırma ve kulübün sürdürülebilirliğini güçlendirme planında merkezi bir rol oynamaya doğru ilerliyor; kulüp yönetimi, VIP koltuklarından ve ağırlama hizmetlerinden büyük gelirler elde etmeyi başardı.

İspanyol "As" gazetesine göre Barcelona, şimdiye kadar farklı sürelere sahip sözleşmelerle yaklaşık 5000 VIP bileti sattı ve taahhüt edilen gelirler 380 milyon euroyu aştı; bu da kulübün yeni stattan beklediği ekonomik değerin bir göstergesi.

Barcelona kısa süre önce, üyelerin bir ön ödeme karşılığında VIP koltuklara 15 veya 30 yıl süreyle münhasır haklar elde etmesine olanak tanıyan yeni bir model başlattı; "Legends Global" şirketiyle iş birliği içinde bu sistem kapsamında şu anda yaklaşık 2000 koltuk satışa sunuldu.

Bu modelin kulübe 15 ila 30 yıl boyunca yaklaşık 700 milyon euro tutarında peşin gelir sağlaması bekleniyor; yeni statta VIP ve ağırlama için yaklaşık 9400 koltuk bulunuyor, yani bir önceki stattaki sayının 3 katından fazla.

Barcelona, Mayıs 2025'te 335 milyon euroyu aşan beklenen gelirlerle 3700'ü aşkın VIP bileti satmıştı; satışlar 5000 bilete yaklaşırken bu rakam 380 milyonun üzerine çıktı.

Barcelona, yeni Camp Nou aracılığıyla yalnızca maç günlerinde değil, maç oynanmayan günlerde de gelir elde etmeyi; ağırlama alanları ve lüks koltuklar aracılığıyla her koltuktan elde edilen ekonomik getiriyi katlamayı hedefliyor.