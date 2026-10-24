Barcelona'nın eski yıldızı Xavi Hernandez, Kasım 2010'da Real Madrid'e karşı alınan tarihi 5-0'lık galibiyetin anılarını yeniden canlandırırken, 2009 yılında Santiago Bernabeu Stadı'nda kazanılan ünlü 6-2'lik zafere kıyasla bu karşılaşmayı tercih ettiğini açıkladı. Katalan ekibinin taraftarlarının hafızasında her iki galibiyetin de olağanüstü bir yer tuttuğu biliniyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Xavi, 6-2'lik maçın mükemmel olduğunu, ancak 5-0'lık galibiyetteki Barcelona'nın performans ve oyun kontrolü açısından bu maçı geride bıraktığını belirtti. Takımın, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid karşısında Camp Nou'da olağanüstü bir seviye sergilediğini vurguladı.

Xavi, iki maç arasındaki karşılaştırma hakkında şöyle konuştu: "2-6'lık maç mükemmeldi, ancak bu maç oyun açısından onu geride bıraktı ve büyük bir üstünlükle muhteşem bir his yaşandı." Eski oyuncu, o gecenin futbol kariyerindeki en ayrıcalıklı deneyimlerden biri olduğunu ifade etti.

Kasım 2010'daki 5-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki en öne çıkan karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Skoru açan Xavi'nin ardından Pedro, iki gol kaydeden David Villa ve Jeffren diğer dört golü atarak, Barcelona'nın ezeli rakibi karşısındaki üstünlüğünü taraftarlarının hafızasında hâlâ güçlü bir şekilde yer eden bir gecede tescillemesini sağladı.

Eski orta saha yıldızı, Mayıs 2009'da Bernabeu'da alınan 6-2'lik galibiyetin İspanya La Liga yarışında önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu, ancak gol yemeden kazanılan 5-0'lık zaferin, Barcelona'nın maç boyunca sergilediği takım performansı ve hâkimiyet nedeniyle ayrı bir özellik kazandığını açıkladı.

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Xavi, galibiyet sonrası soyunma odasındaki atmosferin olağanüstü olduğunu da sözlerine ekleyerek şöyle dedi: "Bu şekilde kazandığınızda uyumakta zorlanırsınız. Mutlu bir şekilde ve coşkunun zirvesinde uyanırsınız. Barcelona'da oyuncu olduğunuz için sizi mutlu eden bir gündür."