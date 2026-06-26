495 olasılık sistemine rağmen… Amerika, grup aşaması bitmeden rakibini nasıl belirledi?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda ABD ile Bosna-Hersek’in karşılaşacağının resmi olarak açıklanması, geniş çapta soru işaretlerine yol açtı. Zira turnuvanın yeni sistemine göre, grup birincileri genellikle üçüncü sırayı alan rakiplerini öğrenmek için grup aşamasının tamamının bitmesini beklemek zorundaydı.

İlk bakışta bu durum, FIFA’nın en iyi üçüncü sırayı alan takımları 32’li tur maçlarına dağıtmak için oluşturduğu “495 olasılık” sistemiyle çelişiyor gibi göründü; ancak gerçekte yaşananlar kuralların bir istisnası değil, bazı gruplardaki maçların sona ermesiyle olası senaryo sayısının azalmasının doğrudan bir sonucuydu.

ABD milli takımı neden bekliyordu?

ABD, D Grubu’nda birinciliğini garantiledikten sonra, FIFA’nın resmi fikstürüne göre üçüncü sırayı alan takımlardan biriyle karşılaşacağı önceden biliniyordu; ancak bu herhangi bir takım değil, yalnızca 2., 5., 6., 9. ve 10. gruplardan çıkacak bir takım olacaktı.

Grup aşaması sona erip en iyi üçüncü takımların tam listesi belli olmadan hangisi olacağı belirlenemiyordu. Olasılık sistemine göre, örneğin üçüncü sırayı alan takımların (A, C, D, F, H, I, J ve L gruplarından) geldiği anlaşıldığında, FIFA Ek C’deki bu kombinasyona karşılık gelen satırı seçer ve böylece tüm bu takımların turnuva şeması içindeki yerleri otomatik olarak belirlenir.

Neler değişti?

Son günlerde birçok grup sonuçlandı ve olasılıklar giderek azaldı.

Dönüm noktası, 6. gruptaki son turda İsveç’in Japonya ile berabere kalmasıyla geldi; bu sonuç, İsveç’in puanını 4’e ve gol farkını 0’a çıkararak, en iyi üçüncü takımlar arasında kalmasını garanti etti.

Aynı zamanda, Bosna-Hersek de 2. grupta 4 puanla yoluna son vermiş ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı resmen garantilemişti.

2. gruptaki üçüncü sıradaki takımın tur atlaması kesinleşir kesinleşmez ve ABD’nin rakibini değiştirebilecek diğer senaryolar ortadan kalkınca, olasılıklar tablosu tek bir sonuca işaret etmeye başladı.

Bu noktada FIFA’nın grup aşamasındaki tüm maçların sonuçlanmasını beklemesine gerek kalmadı, çünkü kalan tüm senaryolar ABD’ye aynı rakibi, yani Bosna-Hersek’i veriyordu.

Dolayısıyla 495 olasılık sistemi hiç değişmedi; olasılıklar tablosu rakipleri sadece en iyi üçüncü takımların sıralamasına göre belirlemiyor, aynı zamanda elemeyi geçen üçüncü sıradaki takımların çıktığı gruplara da bağlı. Her grup sonuçlandıkça, olası kombinasyonların sayısı kademeli olarak azalıyor.

Bazı durumlarda, ABD’de olduğu gibi, kalan tüm senaryolar aynı sonuca varabilir; bu da FIFA’nın grup aşamasındaki tüm maçlar sona ermeden önce maçı resmi olarak açıklamasına olanak tanır.

Diğer durumlarda ise birden fazla senaryo geçerli olmaya devam eder ve bu nedenle ilk turun perdesi kapanmadan rakibin açıklanması imkânsız hale gelir.

Peki neden bu durum diğer grup liderleri için geçerli değil?

Çünkü grup liderlerinin çoğu hâlâ çeşitli olasılıklarla bağlantılı durumda.

Üçüncü sıradaki takımların kimler olacağı henüz tam olarak belli değil; ayrıca bazı gruplar, üçüncü sıradaki takımını 32'li tura gönderebilecek ya da yerlerini başka bir gruba kaptırabilecek durumda.

Bu nedenle, son turdaki sonuçlarda meydana gelecek herhangi bir değişiklik, hatta tek bir gol bile, üçüncü sıradaki takımların yükseldiği sekiz grubun sıralamasını değiştirebilir ve dolayısıyla FIFA fikstürüne göre bu takımların maçları da değişebilir.

Grup aşaması sona ermeden 32'li turdaki diğer eşleşmeler de açıklanabilir; eğer başka bir grup lideri için olasılıklar tek bir senaryoya indirgenirse, FIFA bu eşleşmeyi de ilk tur tamamlanmadan önce açıklayabilir.

Ancak birden fazla olasılık devam ederse, maç resmi olarak ancak grup aşamasındaki son karşılaşma sona erdikten sonra kesinleşecektir. Bu noktada, 495 senaryodan oluşan olasılıklar tablosunun son satırı seçilebilecek ve bu da 32'li turdaki tüm eşleşmeleri kesin olarak belirleyecektir.