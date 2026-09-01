Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Hilal'in yeni forveti İngiliz Ollie Watkins'e, transferinin açıklanmasından yalnızca 48 saat sonra tarihe geçme belgesini verdi.

Hilal, bugün salı günü, Suudi Roshn Ligi'nin ertelenen üçüncü hafta karşılaşmasında rakibi Al Ahli'yi Kingdom Arena Stadı'nda konuk etti.

İkinci yarının başlangıcıyla birlikte, Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, transferinin üzerinden sadece 48 saat geçmesine rağmen Ollie Watkins'i genç Fildişili forvet Mohamed Kader Meite'nin yerine oyuna sokma kararı aldı.

Hilal kulübü, önceki gün pazar günü, basın raporlarının ortaya koyduğuna göre yaklaşık 60 milyon avro değerindeki bir transferle Aston Villa'dan Ollie Watkins'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Suudi Ligi'nin yayıncısı "Thmanyah" kanallarına göre, Ollie Watkins, kulübün uzun tarihi boyunca Hilal formasıyla sahaya çıkan ilk İngiliz oyuncu oldu; bu, tekrarı mümkün olmayan tarihi bir olay.

İngiliz forvetin oyuna girmesi mantıklıydı; zira Hilal, gol yemeden 2-0 önde bulunuyordu. Ayrıca Al Ahli, Türk defans oyuncusu Merih Demiral'ın ilk yarının sonunda kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarının tamamını 10 kişi oynadı.

Watkins'in, forvetler Fransız Karim Benzema, Uruguaylı Darwin Nunez ve Brezilyalı Marcos Leonardo'nun bu yaz transfer döneminde ayrılmasının ardından yeni sezonda Hilal'in bir numaralı forveti olacağını hatırlatalım.