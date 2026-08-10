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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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48 kritik saat: Barcelona, Rodri'yi kadrosuna katmak için hamlelerini hızlandırıyor

Transfers
La Liga
Rodri
Barcelona
M.City
İspanya
İngiltere

Barcelona ile Manchester City arasındaki müzakereler hızla ilerliyor

Barcelona, Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin transferini 48 saat içinde bitirmek için ciddi hamlelerini hızlandırıyor.

"Sport" gazetesi, müzakerelerin hızla ilerlemesi nedeniyle Barcelona'nın öbür gün çarşamba günü ilkesel bir anlaşmaya varmayı planladığını ve böylece oyuncunun diğer İspanyol millî takım oyuncularıyla birlikte Katalan takıma katılabileceğini belirtti.

Rodri, gelecek dört sezona ilişkin olarak Barcelona ile zaten anlaşmaya vardı; geriye yalnızca Manchester City'nin, transferin tamamlanması için Katalan kulübün sunduğu son tekliflere onay vermesi kaldı.

Süreç, geçtiğimiz cuma günü oyuncunun Manchester City'ye yalnızca Barcelona ile müzakere edeceğini bildirmesiyle güçlü bir ivme kazandı; böylece Real Madrid ile görüşmelerine de son vermiş oldu.

Rodri, İngiliz kulübünden zarif bir biçimde ayrılmayı talep etti. Manchester'da büyük saygı gören bir oyuncu olduğundan, kulüp de takımdan büyük kapıdan ayrılabilmesi için müzakereleri hızlandırmaya çalışacak.

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İngiltere'deki bazı medya organları Manchester City'nin Rodri karşılığında 80 milyon euro istediğini belirtse de, gerçekte transferin, sabit bir bedel ve bonuslar dahil olmak üzere 65 milyon euroya yakın bir meblağ karşılığında sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

Barcelona ve Manchester City, tıkanıklığı aşmak için son detaylara ilişkin müzakereleri hâlihazırda sürdürüyor ve takvim, transferin resmi olarak önümüzdeki çarşamba günü açıklanmasına doğru ilerliyor.

Rodri, İbiza'daki tatilini çoktan bitirmiş durumda ve Manchester City'nin Katalan kulüple sağlık kontrolünden geçmesi için izin vermesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde Barcelona'ya seyahat edebilecek durumda. 

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