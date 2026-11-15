Liverpool'ın eski savunma oyuncusu Dejan Lovren, kulübe Barcelona'dan kiraladığı Ronald Araujo için 55 milyon euroluk (47 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu kullanma çağrısında bulundu. 27 yaşındaki stoper, Ağustos ayında Katalan devinden bir sezonluğuna kiralandığından bu yana kısa sürede Anfield'ın vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.

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Uruguaylı savunmacı kiralık döneminde etkileyici bir performans sergiliyor

Lovren, İngiliz futboluna sorunsuz uyum sağlamasının ardından Anfield yönetiminin Araujo'yla 30 Haziran 2027 sonrasını kapsayacak bir sözleşme yapmakta vakit kaybetmemesi gerektiğine inanıyor. Yazın kiralık olarak transfer olmasından bu yana Uruguay millî takım oyuncusu, Liverpool'un Premier Lig'deki ilk 10 maçının tamamında forma giydi ve bunların sekizine ilk 11'de başladı. Bonservisini elinde bulunduran kulüple savunmacı arasındaki Camp Nou'daki sözleşme Haziran 2031'e kadar devam ediyor.

Eski stoper fiziksel özelliklerini övdü

Hırvat eski futbolcu Lovren, 2014 ile 2020 arasında Merseyside'da geçirdiği altı yılda tüm kulvarlarda 185 maça çıkıp sekiz gol attıktan sonra Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'a gitmişti. Bu nedenle savunmanın merkezinde nelerin gerektiğini iyi biliyor. İngiltere'nin en üst ligindeki kariyerinde 162 maçta yedi gol kaydetti: Eski kulübü Southampton'da 31 maçta iki, Liverpool'da ise 131 maçta beş gol attı.

Tribal Football'a konuşan Lovren, yeni transferin İngiltere'de neden başarılı olduğunu şöyle açıkladı: “Premier Lig'in Ronald Araujo'ya İspanya liginden daha uygun olduğunu düşünüyorum. Fiziksel açıdan üstün bir oyuncu olduğu için bu lig ona tam uyuyor.

“Bence kendini daha da geliştirecek ve bilmiyorum, belki gelecekte kalıcı olarak kalmayı kabul edebilir. Premier Lig'de Liverpool onun tek seçeneği olmayacak ama Liverpool da seçeneklerini değerlendirecek kadar akıllı. 27 yaşında, yani oldukça genç. Bu kadar iyi oynuyorsa neden onu takımda tutmasınlar?”

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Satın alma maddesi cazip bir bedel sunuyor

Gelecek yaz İspanya'ya dönmesi hâlinde Premier Lig'deki rakip kulüplerin stoperin transfer durumunu takip etmesi muhtemel. Eski Hırvatistan millî takım oyuncusu, basına yansıyan satın alma bedelinin eski kulübü için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Yönetimi kiralık anlaşmayı kalıcı transfere dönüştürmeye çağıran Lovren sözlerini şöyle sürdürdü: “47 milyon sterlin mi? Neden olmasın? Yakın gelecekte muhtemelen 80 milyon sterline mal olacak. Öyleyse neden onu bu fiyata alıp bu süreçte daha da büyük ve iyi bir oyuncu hâline getirmesinler? Tam ideal yaşında. Üst düzey futbolda oynayabileceği beş ila altı yılı var. Neden olmasın?”

Sıradaki konuk ezeli rakip

Kısa süre önce uzun vadeli planlarına ilişkin konuşan Araujo, gelecek sezon nerede oynayacağına karar vermek için “henüz çok erken” olduğunu vurguladı. Savunmacı şimdilik dördüncü sıradaki Liverpool'un ilk 10 lig maçında topladığı 18 puanın üzerine koymasına yardımcı olmaya odaklanmış durumda. Millî maç arası sona erdiğinde Liverpool, 22 Kasım Pazar günü 11. hafta maçında ezeli rakibi Manchester United'ı Anfield'da ağırlayarak Premier Lig'e dönecek.