Michael Olise, Bayern Münih'in cumartesi günü Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 yendiği maçta yeniden müthiş bir performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger deplasmanında yaptığı "aşırı aptalca" hataya mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi. Olise, o maçta provokasyona kapılıp oyundan atılmış, eksik kalan Bayern Münih de Norveç'teki mücadelede 3-3'lük sonuçla galibiyeti elinden kaçırmıştı.

"Evet, Stavanger'de bir hata yaptı. Ama cumartesi günü stadyumda gördünüz mü? İlk yarıda üç dört kez sert müdahaleye maruz kaldı ve bir kez bile elini sallayarak tepki göstermedi. Bence dersini almış", dedi Almanya Millî Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu olan Lothar Matthäus, sponsoru Interwetten'in düzenlediği bir etkinlikte.

Matthäus ardından yalnızca Olise'yi değil, ona karşı ancak fauller ve provokasyonlarla başa çıkabilen rakip oyuncuları bile savundu: "Diego Maradona da adil yöntemlerle durdurulamıyordu", dedi. Matthäus, profesyonel futbolculuk döneminde Maradona'yı sahada birkaç kez oldukça iyi kontrol altında tutabilen az sayıdaki oyuncudan biriydi.

Michael Olise şu anda Bayern Münih'te ne kadar kazanıyor?

Matthäus ve Maradona bir dönem Serie A'nın en iyi oyuncuları olarak görülüyordu. Sahadaki rekabetleri zamanla dostluğa dönüştü. Şimdi ise Matthäus, Bayern Münihli Olise'yi futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyle karşılaştırıyor.

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Matthäus, bu nedenle de Bayern Münih'e Olise'nin sözleşmesini tercihen "hemen", önemli ölçüde iyileştirilmiş şartlarla uzatmasını tavsiye ediyor. İddiaya göre yıllık yaklaşık 13,5 milyon euro kazanan Olise, Bayern Münih'te şu anda maaşı nispeten ortalama düzeyde olan oyuncular arasında yer alıyor.

Bunda elbette Bayern Münih kadrosunun son derece yüksek maliyetli olmasının yanı sıra Olise'nin 2024'te 53 milyon euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'tan kulübe transfer olduğunda hâlâ gelecek vadeden bir yetenek olarak görülmesi de etkili. Olise artık dünya çapında bir oyuncuya dönüştü. Matthäus, onun bu yıl bile Ballon d'Or'u kazanma şansı olduğunu düşünüyor.

Bayern Münih, Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmayı nasıl finanse etmeli?

Matthäus'ya göre Olise, son yıllarda piyasa değerini "üç buçuk ya da dört katına" çıkardı. Buradan hareketle şöyle konuştu: "Maaşını piyasa değerine uyarlasaydınız şu anda 45, 46, 47 milyon kazanması gerekirdi!" Ardından gülümseyerek şunu kabul etti: "Uli Hoeneß şimdi kesinlikle rakamlardan anlamadığımı söyleyecek. Hayır, Bayern Münih'in 45 milyon ödemesi gerekmiyor ama ben sözleşmesini hemen iki üç yıl uzatır ve maaşına birkaç milyon eklerdim."

Hesap yapmaya başlamışken Matthäus, aslında kadro maliyetlerini düşürmesi beklenen sportif direktör Max Eberl ve Münih yönetiminin bu maaş artışını nasıl karşılayabileceğini de anlattı: "Manuel Neuer muhtemelen gelecek yıl ayrılacak. Bayern Münih böylece 20 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak. Bunun yarısını Olise'ye verebilir, yine de 10 milyon euro tasarruf edersiniz", dedi Matthäus.

Olise ile Bayern Münih arasındaki sözleşme görüşmelerinde son durum ne?

Olise ile yakında sözleşme uzatmanın bir başka avantajı daha var. Matthäus, "Sonra sözleşmesinin sonuna kadar kalmasa bile Bayern Münih en azından yüksek bir bonservis bedeli alır. Çünkü sözleşmenin süresi ne kadar uzunsa alabileceğim bonservis bedeli de o kadar yüksek olur. Bu yüzden sözleşmeyi uzatıp maaşına 10 milyon ekleyin. Bayern Münih için kötü bir anlaşma olmaz, Olise de mutlu olur", dedi. Matthäus, Münih kulübünün yöneticilerinin de bunu çoktan düşündüğünü elbette biliyor.

Aslında Bayern Münih, Olise'nin sözleşmesini Dünya Kupası'ndan önce uzatmak istiyordu. Son dönemde bu yöndeki çabalarını yeniden yoğunlaştırdıkları ve bonuslara ek olarak yıllık yaklaşık 25 milyon euro maaş ödemeye hazır oldukları belirtiliyor. Ancak Fransız oyuncu şu ana kadar sözleşme görüşmelerine başlamak için bir neden görmüyor. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor; Real Madrid ve Paris Saint-Germain ise onunla ilgileniyor.