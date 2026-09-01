Borussia Dortmund yöneticilerinin, neredeyse her gün yeni oyuncularla ilgili dolaşıma giren transfer söylentileri karşısında bu konudaki sorulara artık ne kadar tutarlı ve dosdoğru yanıt verdikleri takdire şayan. Yani hiç yanıt vermiyorlar. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac; medya mensuplarının çok sayıdaki ve elbette haklı girişimine rağmen bu dörtlüden şu ana kadar hiç kimse bu çizgiden sapmadı.

Doğal olarak çok daha fazla şey, halihazırda BVB kadrosunda yer alan profesyoneller söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. Her ne kadar pazartesi günü Kovac'ın Oberliga ekibi HEBC Hamburg'a karşı oynanacak DFB-Pokal açılış maçı öncesindeki basın toplantısı birkaç kez fazla şekilde Samuele Inacio'nun HSV'ye karşı gördüğü kırmızı kartın ardından Dortmund armasına doğru yaptığı iddia edilen o kötü şişe fırlatma hareketine sosyal medyada verilen anlamsız tepkiler etrafında dönse de, teknik adam iki isimle ilgili olarak yalnızca yakın dönem açısından değil sportif anlamda önem taşıyan bazı sinyaller verdi.

Çünkü şu anda BVB çevresinde çoğu kişinin sorduğu soru elbette şu: Borussia, çapraz bağı hasar gören yeni transfer Giannis Konstantelias'ın yokluğunu nasıl telafi edecek? Kovac, potansiyel bir Jadon Sancho transferi konusunda ise doğal olarak yorum yapmayı reddetti. Bir ara Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'den Marcel Regula'nın bonservisiyle transferi gündeme gelmişti, ancak şimdi Arsenal'den Ethan Nwaneri için sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Ancak kimin kupa maçında ve belki sonrasında yarı sol hücum pozisyonunda görev alma şansı olduğu konusunda Kovac daha net konuştu.

Getty Images

Giannis Konstantelias'ın yerine BVB'de kim düşünülebilir?

Olası adaylardan biri Fabio Silva olabilir. Forvet oyuncusu, BVB'deki ikinci sezonunun başında da zorlu bir dönem geçiriyor. Portekizli futbolcu çoğunlukla yedekten geliyor ve Kovac'ın gözünde büyük kredi sahibi olan Serhou Guirassy karşısında şansı yok. Kış transfer döneminde olduğu gibi hakkında yeniden ayrılık söylentileri dolaşıyor; bu kez bunlar Silva'nın kendi açıklamalarıyla da alevlenmiş durumda.

"Ne olacağını bilmiyorum. Elbette daha fazla maça ilk 11'de başlamak ve takıma yardım etmek istiyorum. Daha da önemli olmak istiyorum. Farklı bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Ben her zaman doğruyu söylerim" diyen Silva, kısa süre önce FC Bayern'e karşı kaybedilen Süper Kupa maçının (1-2) ardından konuşmuştu. Dortmund'un tek golünü de o atmıştı.

Cumartesi günü HSV karşısında alınan 2-0'lık galibiyette de dışarıda kaldı, üstelik bu kez maç boyunca hiç süre almadı. Buna paralel olarak Silva maçın ardından hayli hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli görünüyordu; spor direktörü Book ise 24 yaşındaki oyuncunun ayrılığını adeta dışladı. Ricken, Silva'nın karmaşık durumu hakkında, "Bir oyuncunun böyle bir durumda yüzde yüz mutlu olmaması futbolun bir parçası. Ama sonuçta biz bir takımız ve herkes katkısını verebilir. Fabio'ya bu konuda hiçbir suçlama yöneltilemez. Haftalar önce de burada hiçbir oyuncunun kulüpten mümkün olan en kısa sürede ayrılmak zorundaymış gibi hissetmemesi gerektiğini söylemiştik" dedi.

Getty Images

Niko Kovac'tan Fabio Silva sözleri: "Bunu da şimdi değiştirirsek..."

Konstantelias'ın sakatlığı ve Inacio'nun kırmızı kartı nedeniyle Silva'nın ilk 11 şansının artması beklenebilir. Ancak Kovac buna katılmıyor; pazartesi günü de bunu açıkça ortaya koydu. Silva'nın bu pozisyondaki mevcut kullanımı hakkında, "Bunu geçen sezon zaman zaman yapmıştık" diyen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Ama bu sezon bu iki yarı pozisyonda zaten çok fazla oyuncumuz var. Bunu da şimdi değiştirip ona orada bir şekilde yer açmaya çalışırsak, iş biraz zorlaşır."

54 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik o zaman önde sadece bir forvetimiz olur. Bu yüzden onun, Serhou ile birlikte ileride hücumun ucunu oluşturan oyuncu olmaya devam edeceğini düşünüyorum ve diğerleri, onlardan birkaç tane var, bu sözde yarı pozisyonlarda oynayacak."

Silva'nın şu ana kadarki büyük sorunu, ilk 11'de çıktığı sadece 10 maçta joker olarak görev aldığı 30 karşılaşmadaki kadar etkileyici olamamasıydı. O maçlarda yüksek koşu temposu, büyük mücadele gücü ve BVB oyununun çoğu zaman sıradan duran yapısını değiştiren iyi dinamizmiyle öne çıkmıştı.

Getty Images

Carney Chukwuemeka: Bir kez daha sakatlanan bir alternatif

Silva, Dortmund'daki şu ana kadarki 11 gol katkısının 10'unu buna uygun şekilde oyuna sonradan girerek yaptı. Ve eğer Kovac blöf yapmıyorsa bunun böyle kalması muhtemel. Geçen hafta da Silva konusunda net konuşmuştu: "Takımdaki rolünü biliyor. Serhou Guirassy bizim bir numaralı forvetimiz. O ise meydan okuyan isim."

Geçen yaz gelen bir başka yeni transfer için de durum benzer şekilde hayal kırıklığı yaratıcı, ancak farklı biçimde. Carney Chukwuemeka, sürekli sakatlanan bir profesyonel olma ününe şu anda da yine hakkını veriyor. Son üç maçta BVB'nin hizmetinde değildi.

Daha önce olduğu gibi onu yine kulübün ayrıntılandırmadığı gizemli kas problemleri durduruyor. Hazırlık döneminde Avusturya Milli Takımı oyuncusu sadece bir buçuk devreye katılabildi, son maça çıkışının üzerinden ise üç haftadan fazla zaman geçti.

Getty Images

Niko Kovac, Konstantelias'ın yerine Carney Chukwuemeka hakkında ne söyledi?

Ancak Kovac'ın aktardığına göre o da Konstantelias için bir alternatif olurdu. "Bu pozisyonda oynayabilecek kesinlikle birden fazla oyuncu var, buna Carney de dahil. Her biri bu pozisyona farklı bir şey katıyor, çünkü beş oyuncumuzun da Delias gibi olduğunu söyleyemeyiz. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri var. Ben burada birkaç oyuncu görüyorum." Teknik direktöre göre Chukwuemeka, "en iyi maçlarını bu pozisyonda oynadı ve sonuç olarak ben de onu orada görüyorum."

Ancak can sıkıcı konu değişmiyor; bu da Kovac'ın futbolu için sarsılmaz bir temel şart oluşturuyor: "Fizik üzerinde çalışmalı ve o seviyeye gelmeli ki Bundesliga dakikalarını alabilsin." Bu hâlâ çok uzun bir yol olarak duruyor: Chukwuemeka, BVB formasıyla çıktığı şu ana kadarki 55 maçta ortalama 29 dakika süre aldı. Sadece 12 kez ilk 11'e girebildi, yalnızca bir kez maçı baştan sona tamamladı; geçen nisan ayında Hoffenheim deplasmanındaki 1-2'lik yenilgide. Bu aynı zamanda Chukwuemeka'nın kariyerinde hem başlama düdüğünde hem de bitiş düdüğünde sahada olduğu ilk kezdi.

Getty Images

Fabio Silva ve Carney Chukwuemeka: 45 milyon avroluk bonservis, az getiri

BVB, Silva ve Chukwuemeka için yaklaşık 45 milyon avro bonservis ödedi; karşılığında ise şu ana kadar bununla hiçbir şekilde orantılı olmayan bir verim aldı. Konstantelias'ın yokluğu personel tablosunu değiştirse de Kovac'ın temel düşüncelerini değiştirmiyor. Silva için Guirassy'nin rakibi rolü sürüyor, sürekli sakatlanan Chukwuemeka'nın ise önce fit olması gerekiyor.

Bu nedenle soldaki hücum acil durumu ikisi için de sadece ilk bakışta umut verici görünüyor. Bunun yakında değişip değişmeyeceği ise en azından Borussia'nın yarı sol pozisyonda ne kadar süre doğaçlama yapmak zorunda kalacağına bağlı olacak. Kovac'ın kupada Inacio ile, hafta sonunda ise ligde Hoffenheim karşısında Maximilian Beier ile başlaması ihtimali yüksek.

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları