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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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45 karanlık dakika... Suudi Arabistan’ı Dünya Kupası’nda takip eden tarihi bir lanet

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD

"Yeşiller", Dünya Kupası'nda açıkça zorlanıyor

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maçta daha da pekişen, Dünya Kupası’ndaki tarihi bir kompleksle boğuşuyor.

Suudi Arabistan milli takımı, bugün Cumartesi günü, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi ve Suudi Arabistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki tarihi kompleksi bu yarıda da devam etti.

"Opta" istatistik ağına göre, Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'nda oynadığı son 19 maçta ilk yarıda sadece 3 gol attı; bu da her 6 maçta bir golün altında bir ortalamaya denk geliyor.

Bu gollerin en sonuncusu, Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta atılmıştı. O maçta Abdul-Ilah Al-Omari, ilk yarının bitimine az bir süre kala takımını öne geçiren golü atmış, ancak Latin Amerika ekibi ikinci yarıda skoru eşitlemişti.

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