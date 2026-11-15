Büyülü dokunuşlarıyla keyif üretmeye ve taraftarları kendine hayran bırakmaya alışkın bir yıldızın dönüşü sıradan bir dönüş olmadı; bu dönüş, İtalya sınırlarını aşan istisnai bir olaya dönüştü. Dünyanın dört bir yanından futbolseverler, 2005 Ballon d'Or sahibinin yeniden sahaya çıkışını takip etti. Yıldız oyuncu, uzun yıllar boyunca resmi müsabakalardan uzak kalmasına rağmen oyunla olan ilişkisinin bitmediğini kanıtladı.

Pazar akşamı İtalya Üçüncü Lig'inin on dördüncü haftası kapsamında oynanan Ravenna ile Forli arasındaki derbi, müsabakanın tarihindeki en çok izlenen etkinlik oldu. Maça gösterilen ilgi sahanın dışına taştı ve New York'taki ünlü Times Meydanı'na kadar ulaştı; karşılaşma buradaki dev ekranlardan birinde yayımlandı.

Bunun nedeni ise iki takım arasındaki geleneksel rekabetten çok, futbol tarihinin en yetenekli ve en popüler oyuncularından birinin dönüşüydü: Ronaldinho. İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre Ronaldinho, 46 yaşındayken Ravenna kulübünün kapısından resmi maç atmosferine dönme kararı aldı.

11 yıl sonra dönüş: Ronaldinho yeşil sahanın anılarını canlandırıyor

Maç başlamadan önce Ravenna, Forli karşısındaki ilk on birini açıkladı ve Ronaldinho'nun adı başlangıç kadrosunda yer aldı. Bu, Brezilyalı yıldızı yeniden görmek için Bruno Benelli Stadı'nı dolduran taraftarları sevindiren bir sürpriz oldu.

Ronaldinho, Brezilya ekibi Fluminense ile yaşadığı son deneyiminin ardından 2015'ten beri sahalardan uzak kalmıştı. 11 yıldan fazla bir süre sonra, birçok kişinin gerçekleşmesini beklemediği bir tabloyla resmi müsabakalara geri döndü.

"Opta" ağının istatistiğine göre Ronaldinho, 11 yıldan fazla bir sürenin ardından, daha kesin bir ifadeyle 11 yıl 50 gün sonra, 46 yaş 239 günlükken ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Son sahaya çıkışının 26 Eylül 2015'te Fluminense forması ile olduğunu da belirtelim.

Forma giyeceğine dair açıklama başlangıçta bir miktar şüpheyle karşılanmış ve kimileri bunu yalnızca taraftar çekmek için atılmış bir pazarlama adımı olarak değerlendirmiş olsa da, Brezilyalı efsane gerçekten sahaya çıktı ve hazır bulunanlardan istisnai bir karşılama gördü.

Ronaldinho, eski Inter Milan teknik direktörü Andrea Mandorlini'nin tercih ettiği 4-3-3 dizilişi içinde sahte sol kanat mevkiinde forma giydi. Forvetin arkasındaki hücum bölgelerinde yer alarak hatlar arasında hareket etme ve fırsat üretme yeteneğinden yararlandı.

Asist ve coşkulu alkış: 45 dakikalık keyif

İlk plan, Ronaldinho'nun yalnızca 30 dakika forma giymesi yönündeydi; ancak oyuncu belirlenen süreyi aştı ve ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı. Böylece kendine özgü oyun tarzının bazı izlerini akıllara geri getiren 45 dakika sergiledi.

Başlangıç tamamen kolay olmadı; zira Brezilyalı yıldızın maçın atmosferine girmesi için biraz zamana ihtiyacı oldu ve topa ilk kez ancak altıncı dakikada, bir köşe vuruşunu kullanırken dokundu.

Ravenna ayrıca bazı savunma sıkıntılarıyla karşılaştı; özellikle de Ronaldinho'ya büyük savunma görevleri verilmemiş olması, Forli'ye bazı ataklarda değerlendirebileceği alanlar tanıdı.

Ancak en dikkat çekici an 36. dakikada geldi. Ronaldinho, filelerin havalanmasıyla sonuçlanan atağın kurulmasında rol aldı; bir pas gönderdi ve top Donati'ye ulaştı.

Donati fırsatı değerlendirmeyi başardı ve ceza sahasının dışından sert bir yerden şut çekti; Forli kaleci topa engel olamayınca Ravenna 1-0 öne geçti.

Donati, takımına istisnai bir gecede galibiyeti getiren golün sahibi olmadan önce Inter Milan, Bayer Leverkusen, Monza ve Lecce kulüplerinde forma giymişti.

Ronaldinho golü belirgin bir coşkuyla kutladı; takım arkadaşlarının ve taraftarların tepkileri eşliğinde yaşanan bu an, onun takımla kaynaştığını ve müsabaka atmosferine dönmekten keyif aldığını yansıttı.

Teknik düzeyde, hareket haritası onun temel olarak hatlar arasında konumlandığını gösterdi; forvetin arkasında oyun kurucu alanını işgal etti, hücum üçlüsünde gözle görülür bir etkinlik sergiledi ve ceza sahasının içine sık sık ilerlemek yerine sahanın kenarlarında hâkimiyet kurmayı tercih etti.

Forma giydiği süre boyunca üç köşe vuruşu da kullandı; bunlardan biri, Donati'nin kafayla topa yükselmesinin ardından tehlikeli bir fırsatın arkasındaki isim oldu. Bu da onun teknik dokunuşunun, uzak kalınan yıllara rağmen hâlâ var olduğunu teyit etti.

İlk yarının bitiş düdüğü çalındığında Ronaldinho, kendisini selamlamaya özen gösteren taraftarların coşkulu alkışları arasında sahadan ayrıldı. Bu tablo, skordan ya da teknik hesaplardan bağımsız olarak anın değerini özetliyordu.

Tribünlerde Dida ve Serginho: Efsaneye özel bir selam

İstisnai atmosfer yalnızca taraftarlarla sınırlı kalmadı; Bruno Benelli Stadı, Ronaldinho'nun kariyeriyle özdeşleşmiş bazı isimlere de ev sahipliği yaptı. Bunların başında, Milan ve Brezilya Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşları Dida ve Serginho geliyordu.

Dida, maç başlamadan önce "Sky Sport" ağına yaptığı açıklamada arkadaşının dönüşünü övdü ve Ronaldinho'nun gördüğü karşılamanın, onun taraftarların kalbindeki büyük yerini yansıttığını vurguladı.

Eski Milan kalecisi şunları söyledi: "Atmosfer harika. Tüm bunları hak ediyor, çünkü muhteşem bir oyuncuydu ve bize keyif verebiliyordu. Yaşama olan tutkusu sayesinde, biz takım arkadaşları için de bir ilham kaynağıydı."

Dida ayrıca, Ronaldinho'yu futbol tarihinin en büyük şov oyuncusu olarak nitelendiren Neymar'ın açıklamalarına değindi ve bu görüşe tamamen katıldığını teyit ederek şunları söyledi: "Çok haklı! Ben de tıpkı onun gibi düşünüyorum."

Böylece Ronaldinho'nun oynadığı 45 dakika, İtalya Üçüncü Lig'indeki bir maçta geçici bir katılımdan ibaret olmadı; futbolu saf bir keyfe dönüştürme yeteneğine en çok sahip olan oyunculardan birinin dönüş kutlaması oldu.

Bir gol yaratan pas, yüzünden hiç eksik olmayan bir gülümseme ve kendisine sahanın dışına kadar eşlik eden taraftar alkışları arasında Ronaldinho, bazı efsanelerin yeniden ışıkları üzerine çekmek için fazla zamana ihtiyaç duymadığını kanıtladı; onların sahneye çıkması bile hikâyeyi yeniden başlatmaya yetiyor.