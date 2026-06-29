44 yıl sonra... Guimarães sessizliğini bozdu ve Zico’nun başarısını yeniden gündeme getirdi

Brezilyalı Bruno Guimarães, Pazartesi akşamı Houston Stadyumu’nda düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu maçında, ülkesinin milli takımını Japonya karşısında dramatik bir zafere taşıyarak adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

Brezilya milli takımı, 1-0 gerideyken maçı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyete çevirdi. Bruno, uzatma dakikalarının 6. dakikasında galibiyet golünü atarak, turnuvanın en heyecanlı maçlarından birinin ardından takımının 16'lı turda yerini garantilemesini sağladı.

Japonya milli takımının uyguladığı yüksek presin şiddeti azaldıkça, oyuncular fiziksel yorgunluk nedeniyle topu uzun süre elinde tutmakta zorlanınca savunmasında büyük boşluklar ortaya çıktı. Bu durum, Brezilya’ya ikinci yarıda top hakimiyetinde açık bir üstünlük sağladı.

"Samba" takımı bu zayıflığı, ortalar ve hızlı hareketlere dayanarak aralıksız ataklar düzenleyerek değerlendirdi. Bruno Guimarães ise Japon savunma duvarını büyük bir ustalıkla aşarak Gabriel Martinelli'ye belirleyici pasını verdi ve Martinelli de maçı kazandıran golü attı.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, Bruno Guimarães, 1982 Dünya Kupası'nda aynı rekoru kıran efsane Zico'dan bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında dört gol asistine imza atan ilk Brezilyalı oyuncu oldu.

Ağ, son 60 yıl içinde tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla asist yapan Brezilyalı oyuncuların şunlar olduğunu da ekledi: “Pelé: 1970 Dünya Kupası’nda 6 asist, Tostão: 1970 Dünya Kupası’nda 4 asist, Zico: 1982 Dünya Kupası'nda 4 asist, Bruno Guimarães: 2026 Dünya Kupası'nda 4 asist."

Böylece, Zico’nun rekoruna eşitleyen ve yarım asırdan fazla bir süredir Pelé’nin elinde bulunan tarihi rekora yaklaşan Gemarães, Brezilya futbol efsaneleri listesine katıldı.