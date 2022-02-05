44 yaşındaki Gianluigi Buffon'dan bir rekor daha: 500 kez kalesini gole kapatan ilk kaleci

Gianluigi Buffon efsanesini büyütmeye devam ediyor. Kısa süre önce 44. doğum gününü kutladı övgüye değer kariyer sayfalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

AS'ta yer alan bilgiye göre; sonuncusu, neredeyse bir hediye olarak, Parma'nın Benevento'ya karşı kalesini gole kapadıktan sonra geldi: 500 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci.

Yaş, onun için pek bir anlam ifade etmiyor. Birçoğu emekliliğini beklerken, Buffon bir kez daha 'buradayım' dedi.

40 yaşındaki Iker Casillas, 39 yaşındaki Petr Cech veya 42 yaşındaki Julio César, birkaç çağdaş kaleci şimdiden emekli oldu.

Öte yandan Parma'nın file bekçisi ayrı bir şey. Cristiano Ronaldo gibi, yenilmez bir ruhu var.

"Kariyerinde hiç Ballon d'Or kazanmamasına şaşırdım. Yaptığı her şey için bunu hak ediyor. Benim için o tüm futbol tarihinin en iyi kalecisi. O bir futbol ikonu, gerçek bir efsane." diyor eski takım arkadaşı Leo Bonucci.

Bu övgülere Juventus ve Azzurra teknik direktörü Marcello Lippi gibi başkaları da ekleniyor: "Kariyeri boyunca en iyisiydi."

Buffon'un müzesi

Buffon'un vitrinleri dolup taşıyor ve parlıyor: 10 Scudetto, 6 İtalya Kupası, 7 İtalya Süper Kupası, 1 Dünya Kupası, 1 Ligue 1, 1 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 U21 Avrupa Şampiyonası ve hatta 1 Serie B şampiyonluğu.

Ancak İtalyan efsane, sonsuza dek saplanmış bir dikenle emeklilik yoluna gidecek: Şampiyonlar Ligi. Bu rüya kabusa dönüştü. Milan (2003), Barcelona (2015) ve Real Madrid'e (2017) karşı üç final ve üç yenilgi.

Yine de kariyerini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek kapatabilir. 2016'da Rossi'nin Serie A'daki tüm zamanların yenilmezlik rekorunu kırdı. Üç yıl sonra, 2019'da, sahip olduğu en fazla dokuz Scudetto'yu kaldıran ilk kişi oldu. 2020'de Serie A'da en çok forma giyen oyuncu olarak Paolo Maldini'yi geride bıraktı. 2018'de Buffon, "Emeklilik vücudunuzda dolaşan bir ürperti. Oynamayı bırakmak ölmek gibi olacak" dedi.

Daha fazlası için: