Jurgen Klopp, Hollanda karşısında alınan 5-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyetinin ardından Almanya kadrosuna "ilk anda âşık olduğunu" söyledi. Teknik direktör, Berlin'de 2026 takvim yılını tarihî bir başarıyla noktalayan yetenekli oyuncularını övdü.

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Berlin'de tarihî gece

Almanya, 2026 futbol yılını UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 5-0 mağlup ederek görkemli biçimde tamamladı. Berlin'deki galibiyet, Almanya'ya grup lideri olarak çeyrek final biletini getirdi ve ülke çapında çok geniş bir televizyon izleyici kitlesinin ilgisini çekti.

Bu sonuç, Almanya'nın Avrupalı rakibi karşısında 1959'daki 7-0'lık galibiyetinden bu yana aldığı en farklı galibiyet oldu. Teknik direktör Klopp, üst düzey bir rakibe karşı sergilenen üstün performansı "olağanüstü" bir başarı olarak nitelendirirken duyduğu sevinci gizlemedi.

"44 erkeğe ilk anda âşık oldum"

Farklı galibiyet, millî takım hakkındaki kamuoyu havasını kökten değiştirdi. Klopp, bu üstün performansın eleştirileri susturacağına ve önümüzdeki birkaç ay boyunca ülkenin dört bir yanındaki taraftarların yüzünü güldüreceğine inanıyor. Liverpool'un eski teknik direktörü, kadroya yönelik önceki olumsuz görüşlere de değinerek elindeki oyuncu grubu hakkında coşkulu ifadeler kullandı.

"İnanılmaz goller attık, çılgıncaydı," diyen Klopp, DFB sitesine şunları söyledi: "Harika bir futbol maçı ve muhteşem bir deneyimdi. O müthiş golleri bu gece, önümüzdeki haftalarda ve aylarda tekrar tekrar izleyeceğim.

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"İnsanda, yeni bir teknik direktörün bu takımı güzel bulabilmek için içki içmesi gerektiği hissi vardı. Sonra ben geldim ve 44 erkeğe ilk anda âşık oldum. Çok yetenekli oyuncularımızı harekete geçirebilirsek bize karşı oynamak hiç eğlenceli olmaz. Bundan daha güzeli yok. Çok keyifliydi."

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İnanılmaz goller ve özel yetenekler

Klopp, farklı skora rağmen Hollanda'nın önde baskısı karşısında karmaşık bir başlangıcın ardından taktiksel değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını kabul etti. Bu ayarlamaların ardından ev sahibi ekip, nefes kesici bir hücum futbolu sergiledi. Klopp, uluslararası arenada etkileyici performans gösteren yükselen yetenekler Derry Scherhant ve Brajan Gruda'yı özellikle övdü.

"Aman Tanrım, ikisi de ne kadar iyi futbol oynuyor," diye ekledi teknik direktör. "Bu çok özel bir grup. Bunu göstermeli ve göstermeye devam etmeliyiz. Dünyayı değiştiremeyiz ama güler yüz gösterebiliriz."

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Almanya için çıta yükseldi

Klopp, görevdeki ilk birkaç ayında takımın tüm sorunlarını çözmediğini kabul etse de doğru yönde ilerlediklerine inanıyor. Almanya yaklaşan eleme aşamasına hazırlanırken güven inşa etmenin önemini vurguladı.

Geleceğe ilişkin bir soru üzerine Klopp, "Zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Kendimize o zamanı tanıyacağız," dedi. "Çıtayı kendimiz için yükselttik, artık her seferinde o çıtayı aşmalıyız. Bunu adım adım kalıcı hâle getirmek istiyoruz. İşimiz bitmedi. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken birkaç alan var. Ama geleceğimizi dört gözle bekliyorum; arkadan gelen yetenekler inanılmaz."