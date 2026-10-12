Real Madrid, VAR sisteminin İspanya La Liga'da resmi olarak uygulanmaya başladığı 2018-2019 sezonundan bu yana en fazla golü iptal edilen kulüpler listesinin zirvesinde yer alıyor. Madrid ekibinin iptal edilen gol sayısı 42'ye ulaşarak, 22 golle ikinciliği paylaşan en yakın rakipleri Atletico Madrid ve Villarreal'in oldukça önünde bulunuyor. Barcelona ise 19 golle yedinci sırada yer aldı.

"Mister Chip" olarak bilinen İspanyol Alexis Martin Tamayo'nun "X" platformundaki hesabı üzerinden paylaştığı istatistiklere göre Real Madrid, bu sıralamanın başında Atletico Madrid ve Villarreal'den 20 gol, ezeli rakibi Barcelona'dan ise 23 gol farkla yer alıyor. Liste, başlangıçta orta saha hakeminin geçerli saydığı, ancak gol anındaki ihlaller nedeniyle video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesiyle iptal edilen golleri kapsıyor.

Vinicius ve Salibur olayı rakamları yeniden gündeme taşıdı

Bu istatistik, Real Madrid ile Villarreal arasındaki karşılaşmada yeniden gündeme geldi. Brezilyalı Vinicius Junior'ın, Villarreal savunmacısı Nathan Salibur'un saçını çekmesi nedeniyle, Real Madrid'e maçtaki ikinci golü kazandıracak pozisyonun saniyeler öncesinde yaptığı ihlal sonrası, video yardımcı hakem incelemesinin ardından başkent ekibinin golü iptal edildi.

La Mancha bölgesine mensup hakem Isidro Diaz de Mera, ihlali başta fark etmeyerek golü geçerli saydı. Ancak Galiçya bölgesine mensup video yardımcı hakem Alejandro Muniz Ruiz devreye girerek pozisyonun incelenmesini istedi ve hakem, ihlalin varlığını teyit ettikten sonra kararından dönerek golü iptal etti.

Video teknolojisinin uygulanmasından bu yana Real Madrid'in 42 golü

Yayınlanan verilere göre, video yardımcı hakem teknolojisinin İspanya La Liga'da 2018-2019 sezonunda yürürlüğe girmesinden bu yana sistem, sahadaki hakemin başlangıçta geçerli saydığı Real Madrid'in 42 golünü iptal etti. Bu, sezon başına 5 gole yakın bir ortalamaya denk geliyor.

Bu rakamlar, istatistiğin dayandığı varsayımsal senaryoya göre, maçlar video teknolojisinin müdahalesi olmadan sürseydi söz konusu 42 golün başkent ekibi lehine sayılacağına işaret ediyor. Bu durum, Real Madrid'i diğer kulüplere kıyasla belirgin bir farkla listenin zirvesine yerleştiriyor.

İkinci sırada, her biri için 22 gol iptal edilen Atletico Madrid ve Villarreal geliyor; bu da Real Madrid'in iptal edilen gol sayısının yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Bir sonraki sırada ise her biri 20 golle üç kulüp yer aldı: Celta Vigo, Real Sociedad ve Sevilla.

Barcelona'ya gelince, istatistiğin kapsadığı dönemde video teknolojisi 19 golünü iptal ettikten sonra yedinci sırada yer aldı. Böylece Real Madrid ile arasındaki fark 23 gole ulaştı; bu da başkent kulübünü, ezeli rakibinin büyük bir farkla önünde, bu sıralamanın zirvesine taşıyor.

La Liga'da video teknolojisi olmasaydı ne olurdu?

İstatistik, 2018'den 2026'ya uzanan dönemde İspanya La Liga maçları video teknolojisi olmadan sürseydi neler olabileceğine dair varsayımsal bir tablo sunuyor. Buna göre Real Madrid, sezonda yaklaşık 4,6 kurallara aykırı golden faydalanacaktı; Barcelona'da bu sayı 2,1 gol olacaktı.

Aynı hesaplamalara göre Atletico Madrid ve Villarreal sezonda her biri için yaklaşık 2,4 kurallara aykırı golden faydalanacaktı. Celta Vigo, Real Sociedad ve Sevilla'nın her biri için ise bu ortalama 2,2 gol olacaktı.