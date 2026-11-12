Yunan teknik direktör Georgios Donis, görevi devraldığı günden bu yana geliştirmeye çalıştığı bir dizi taktiksel unsura odaklanarak Suudi Arabistan Milli Takımı'na kendi teknik imzasını atmayı sürdürüyor. Bunların başında topa sahip olma, duran toplar ve pas gelirken; teknik direktör, önümüzdeki uluslararası mücadelelere hazırlık olarak yüksek pres ile ilgili yeni kavramları da takıma kazandırıyor.

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Suudi Arabistan Milli Takımı ile görev yaptığı dönem boyunca Donis, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen kamptan başlayarak Katar'daki mevcut kampa kadar 42'den fazla antrenman seansı yönetti ve antrenmanların yapısı, Yunan teknik adamın Suudi Arabistan ile uygulamak istediği felsefenin ipuçlarını ortaya koydu.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesine göre, teknik ekibin üzerine yoğunlaştığı antrenmanlarda topa sahip olma çalışması ilk sırada yer aldı; Donis'in bu yöne 22 antrenman seansı ayırmasıyla bu unsur, en çok ilgi gösterdiği öğe oldu. Bu durum, teknik adamın topu elinde tutabilen ve maçların temposunu kontrol edebilen bir milli takım kurma isteğinin açık bir göstergesi niteliğinde.

Duran toplar üzerine yapılan çalışma ise ikinci sırada geldi; teknik ekip bu yöne 15 seans ayırdı ve bu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın performansına gerek hücum gerekse savunma durumlarında olumlu biçimde yansıdı. Zira Yunan teknik adamın yönetiminde takımın oynadığı maçlarda bu alanda belirgin bir gelişme gözlendi.

Duran toplar üzerine çalışmanın önemi, Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında ortaya çıktı; Abdulilah el-Amri'nin Uruguay Milli Takımı karşısındaki golünün bu toplardan birinden gelmesi, bu yönün zorlu maçlarda güvenilebilecek çözümlerden biri olarak üzerine yoğunlaşılmasının değerini yansıttı.

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Pas ise, özellikle geri bölgelerden oyun kurmanın dayandığı temellerden biri olarak Donis'in öncelikli antrenman başlıklarının başında geldi; rakibin baskısı altında oyuncuların topu birbirleriyle paslaşabilme ve sürekli uzun toplara başvurmak yerine organize biçimde topla ileri çıkabilme becerisine odaklanıldı.

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Katar'daki mevcut kampta antrenman programında yeni bir gelişme yaşandı; Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncuları ikinci seansta ilk kez yüksek baskı üzerine taktik antrenmanlar yaptı. Bu adım, Donis'in Suudi Arabistan'ın teknik seçeneklerini genişletme ve takımı güçlü milli takımlarla ve farklı oyun stilleriyle başa çıkmaya hazırlama isteğini yansıtıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, yaklaşan uluslararası müsabakalara hazırlık programı kapsamında, oyuncuların hazır bulunuşluğunu artırmak ve teknik ile fiziksel seviyelerini değerlendirmek amacıyla, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadı'nda Güney Kore ve Özbekistan ile iki hazırlık maçı oynamaya hazırlanıyor.

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Güney Kore maçı özel bir önem taşıyor; zira Kore Milli Takımı'nın sahip olduğu teknik ve fiziksel imkânların yanı sıra hücum geçişlerindeki hıza ve yüksek tempoda oynamaya dayanması, Suudi savunmasının yeteneklerini ve oyuncuların maç boyunca rakip baskısıyla başa çıkma kapasitesini sınayacak bir test niteliğinde.

Buna karşın Suudi Arabistan Milli Takımı'nı, son yıllarda belirgin bir gelişme kaydeden ve fiziksel güce ile taktiksel düzene dayanan Özbekistan karşısında farklı bir test bekliyor. Bu durum, Donis'e oyuncularının farklı savunma yöntemleriyle başa çıkma kapasitesini görme ve rakip savunmaları aşmak için gerekli çözümleri arama fırsatı veriyor.

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Yunan teknik adamın bu iki maçı, bir dizi teknik seçeneği denemek, takımın hatları arasındaki uyum düzeyini değerlendirmek, bunun yanı sıra bazı oyunculara yeteneklerini kanıtlama fırsatı vermek ve gelecek aşamaya katılıma ne kadar hazır olduklarını belirlemek için değerlendirmesi bekleniyor. Bu da ona, ilk 11 ve mevcut yedekler konusunda daha net bir bakış açısı oluşturmasında yardımcı olacak.

Katar'daki mevcut kampın sona ermesinin ardından Donis'in, gelecek kamplar için net bir plan oluşturmaya zemin hazırlamak amacıyla, yürütülen çalışmaya ilişkin değerlendirmesini, oyuncuların seviyesine ve daha fazla gelişim gerektiren yönlere ilişkin öne çıkan gözlemleri içeren bir teknik rapor Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndaki teknik yönetime sunması bekleniyor.

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Aynı zamanda Suudi Arabistan Federasyonu'ndaki teknik yönetim, Donis'in görevinde kalma ya da ayrılma ihtimallerine karşı gelecek için farklı senaryolar hazırlıyor. Bu sayede milli takımları geliştirme projesinin teknik ekiplerdeki olası değişikliklerden etkilenmemesi, farklı yaş kategorileri arasında çalışmanın sürekliliğinin korunması ve her yeni teknik ekiple sıfır noktasından başlamanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu adımlarla, Suudi Arabistan Milli Takımı için daha istikrarlı bir teknik yapı kurulması amaçlanıyor; böylece birbirini izleyen teknik ekipler kendilerinden öncekilerin başlattıklarını tamamlayacak, teknik rapor ve değerlendirmelerden yararlanılarak oyuncuların ihtiyaçları belirlenip yetenekleri geliştirilecek ve gelecekteki karar, herhangi bir değişkene verilen bir tepki olmaktan ziyade milli takımın gerçekliği ile imkânları üzerine inşa edilecek.